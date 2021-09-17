01:18 17.09.2021 (обновлено: 10:06 17.09.2021)
NYT: Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы
NYT: Франция отказалась от торжественного мероприятия в США после решения по подлодкам
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами, пишет The New York Times.
Торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, должны были пройти в пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе.
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.
"Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки", — говорится в публикации.
Накануне вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.
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