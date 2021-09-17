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NYT: Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы
NYT: Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы - РИА Новости, 17.09.2021
NYT: Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы
Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T01:18
2021-09-17T10:06
в мире
сша
вашингтон (город)
балтимор
мид франции‎
жан-ив ле дриан
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами, пишет The New York Times.Торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, должны были пройти в пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе.Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.Накануне вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал разрыв соглашения "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия.
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в мире, сша, вашингтон (город), балтимор, мид франции‎, жан-ив ле дриан
01:18 17.09.2021 (обновлено: 10:06 17.09.2021)
 
NYT: Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы

NYT: Франция отказалась от торжественного мероприятия в США после решения по подлодкам

© AFP 2021 / Fred TanneauФранцузский фрегат Aquitaine
Французский фрегат Aquitaine - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AFP 2021 / Fred Tanneau
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами, пишет The New York Times.
Торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, должны были пройти в пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе.
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.

"Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки", — говорится в публикации.

Накануне вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал разрыв соглашения "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия.
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В миреСШАВашингтон (город)БалтиморМИД Франции‎Жан-Ив Ле Дриан
 
 
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