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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210917/povaliy-1750573510.html
Таисия Повалий рассказала об отношениях со Стасом Михайловым
Таисия Повалий рассказала об отношениях со Стасом Михайловым - РИА Новости, 17.09.2021
Таисия Повалий рассказала об отношениях со Стасом Михайловым
Певица Таисия Повалий в интервью WomanHit рассказала об отношениях со Стасом Михайловым. Спустя 11 лет звезды снова спели дуэтом. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:15
2021-09-17T18:15
шоубиз
стас михайлов
таисия повалий
знаменитости
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певица Таисия Повалий в интервью WomanHit рассказала об отношениях со Стасом Михайловым. Спустя 11 лет звезды снова спели дуэтом.Она добавила, что голоса для новой песни "Что с тобой? Как же я?" пришлось записывать отдельно, поскольку оба артиста были в отпусках. Повалий работала над треком в Испании, а Михайлов – в Сан-Ремо.Не так давно артистка стала бабушкой: ее внуку Демьяну исполнилось два года. Она отметила, что ощущать себя бабушкой – очень трогательно.Хиты Повалий пользуются популярностью у молодых исполнителей. Недавно певец Slava Marlow (Артем Готлиб) записал ремикс на песню "Ты далеко", созданную в дуэте с Николаем Басковым.
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стас михайлов, таисия повалий, знаменитости
18:15 17.09.2021
 

Таисия Повалий рассказала об отношениях со Стасом Михайловым

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПевцы Таисия Повалий и Стас Михайлов
Певцы Таисия Повалий и Стас Михайлов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певица Таисия Повалий в интервью WomanHit рассказала об отношениях со Стасом Михайловым. Спустя 11 лет звезды снова спели дуэтом.

"Общее творчество сближает. За эти годы мы со Стасом часто приходили с поздравлениями на концерты друг к другу, ездили в гости друг к другу. Я очень люблю семью Стаса, его родителей. Стас для меня образцовый семьянин, высокодуховный человек", – отметила Повалий.

Она добавила, что голоса для новой песни "Что с тобой? Как же я?" пришлось записывать отдельно, поскольку оба артиста были в отпусках. Повалий работала над треком в Испании, а Михайлов – в Сан-Ремо.
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВыступление дуэта Таисии Повалий и Стаса Михайлова
Выступление дуэта Таисии Повалий и Стаса Михайлова - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Выступление дуэта Таисии Повалий и Стаса Михайлова
Не так давно артистка стала бабушкой: ее внуку Демьяну исполнилось два года. Она отметила, что ощущать себя бабушкой – очень трогательно.
Хиты Повалий пользуются популярностью у молодых исполнителей. Недавно певец Slava Marlow (Артем Готлиб) записал ремикс на песню "Ты далеко", созданную в дуэте с Николаем Басковым.
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ШоубизСтас МихайловТаисия ПовалийЗнаменитости
 
 
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