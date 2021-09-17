https://ria.ru/20210917/povaliy-1750573510.html

Таисия Повалий рассказала об отношениях со Стасом Михайловым

Таисия Повалий рассказала об отношениях со Стасом Михайловым - РИА Новости, 17.09.2021

Таисия Повалий рассказала об отношениях со Стасом Михайловым

Певица Таисия Повалий в интервью WomanHit рассказала об отношениях со Стасом Михайловым. Спустя 11 лет звезды снова спели дуэтом. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:15

2021-09-17T18:15

2021-09-17T18:15

шоубиз

стас михайлов

таисия повалий

знаменитости

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певица Таисия Повалий в интервью WomanHit рассказала об отношениях со Стасом Михайловым. Спустя 11 лет звезды снова спели дуэтом.Она добавила, что голоса для новой песни "Что с тобой? Как же я?" пришлось записывать отдельно, поскольку оба артиста были в отпусках. Повалий работала над треком в Испании, а Михайлов – в Сан-Ремо.Не так давно артистка стала бабушкой: ее внуку Демьяну исполнилось два года. Она отметила, что ощущать себя бабушкой – очень трогательно.Хиты Повалий пользуются популярностью у молодых исполнителей. Недавно певец Slava Marlow (Артем Готлиб) записал ремикс на песню "Ты далеко", созданную в дуэте с Николаем Басковым.

https://ria.ru/20191018/1559951906.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас михайлов, таисия повалий, знаменитости