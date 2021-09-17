Таисия Повалий рассказала об отношениях со Стасом Михайловым
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певица Таисия Повалий в интервью WomanHit рассказала об отношениях со Стасом Михайловым. Спустя 11 лет звезды снова спели дуэтом.
"Общее творчество сближает. За эти годы мы со Стасом часто приходили с поздравлениями на концерты друг к другу, ездили в гости друг к другу. Я очень люблю семью Стаса, его родителей. Стас для меня образцовый семьянин, высокодуховный человек", – отметила Повалий.
Она добавила, что голоса для новой песни "Что с тобой? Как же я?" пришлось записывать отдельно, поскольку оба артиста были в отпусках. Повалий работала над треком в Испании, а Михайлов – в Сан-Ремо.
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВыступление дуэта Таисии Повалий и Стаса Михайлова
Выступление дуэта Таисии Повалий и Стаса Михайлова
Не так давно артистка стала бабушкой: ее внуку Демьяну исполнилось два года. Она отметила, что ощущать себя бабушкой – очень трогательно.
Хиты Повалий пользуются популярностью у молодых исполнителей. Недавно певец Slava Marlow (Артем Готлиб) записал ремикс на песню "Ты далеко", созданную в дуэте с Николаем Басковым.
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