15:50 17.09.2021 (обновлено: 16:49 17.09.2021)
Немецкий политик назвал способы заблокировать "Северный поток — 2"
Немецкий политик Кришер назвал способ сорвать запуск "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtРоссийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток-2" в водах Германии
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заместитель председателя немецкой партии "Зеленые" Оливер Кришер перечислил способы помешать запуску газопровода "Северный поток — 2", пишет Tageszeitung.
Политик обеспокоен тем, что проект получит разрешение на эксплуатацию при нынешнем правительстве — до выборов в бундестаг 26 сентября.
В этом случае остановка "Северного потока — 2" приведет к искам о возмещении убытков. Поэтому "Зеленые" стремятся отсрочить запуск магистрали до того, как они окажутся в правительстве.
Разрешение на работу "Северного потока — 2" должно выдать Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). Помимо сертификации трубопровода, ведомство также должно рассмотреть заявку о признании компании Nord Stream 2 AG независимым оператором, что позволит обойти Газовую директиву ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
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При рассмотрении заявки BNA оценит, не угрожает ли "Северный поток — 2" энергетической безопасности Украины. Как указано в соглашении США и ФРГ, если Киев потеряет роль транзитера, то в качестве компенсации ему выделят финансовую помощь для развития зеленых технологий в энергетике.
По мнению адвоката Корнелии Цим, сотрудничающей с "Немецкой экологической организацией" в иске об отмене разрешения на строительство газопровода, Сетевое агентство должно оценить, сможет ли долгосрочная трансформация энергетического сектора Украины обеспечить ее безопасность в краткосрочной перспективе.
В статье отмечается, что подготовка проекта по решению BNA может затянуться на четыре месяца, после чего его передадут на оценку Еврокомиссии. По некоторым данным, решение о сертификации газопровода могут принять в мае следующего года.
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"Немецкая экологическая организация" подала еще два иска: один оспаривает выданное горным ведомством Штральзунда разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока — 2". Его рассмотрят 16 ноября в Грайфсвальде. Второй похожий иск подан в Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили на прошлой неделе. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
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