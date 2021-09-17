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Немецкий политик назвал способы заблокировать "Северный поток — 2"
Немецкий политик назвал способы заблокировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 17.09.2021
Немецкий политик назвал способы заблокировать "Северный поток — 2"
Заместитель председателя немецкой партии "Зеленые" Оливер Кришер перечислил способы помешать запуску газопровода "Северный поток — 2", пишет Tageszeitung. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:50
2021-09-17T16:49
экономика
в мире
германия
еврокомиссия
газпром
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заместитель председателя немецкой партии "Зеленые" Оливер Кришер перечислил способы помешать запуску газопровода "Северный поток — 2", пишет Tageszeitung. Политик обеспокоен тем, что проект получит разрешение на эксплуатацию при нынешнем правительстве — до выборов в бундестаг 26 сентября.В этом случае остановка "Северного потока — 2" приведет к искам о возмещении убытков. Поэтому "Зеленые" стремятся отсрочить запуск магистрали до того, как они окажутся в правительстве.Разрешение на работу "Северного потока — 2" должно выдать Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). Помимо сертификации трубопровода, ведомство также должно рассмотреть заявку о признании компании Nord Stream 2 AG независимым оператором, что позволит обойти Газовую директиву ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.При рассмотрении заявки BNA оценит, не угрожает ли "Северный поток — 2" энергетической безопасности Украины. Как указано в соглашении США и ФРГ, если Киев потеряет роль транзитера, то в качестве компенсации ему выделят финансовую помощь для развития зеленых технологий в энергетике.По мнению адвоката Корнелии Цим, сотрудничающей с "Немецкой экологической организацией" в иске об отмене разрешения на строительство газопровода, Сетевое агентство должно оценить, сможет ли долгосрочная трансформация энергетического сектора Украины обеспечить ее безопасность в краткосрочной перспективе. В статье отмечается, что подготовка проекта по решению BNA может затянуться на четыре месяца, после чего его передадут на оценку Еврокомиссии. По некоторым данным, решение о сертификации газопровода могут принять в мае следующего года. "Немецкая экологическая организация" подала еще два иска: один оспаривает выданное горным ведомством Штральзунда разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока — 2". Его рассмотрят 16 ноября в Грайфсвальде. Второй похожий иск подан в Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. "Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили на прошлой неделе. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, германия, еврокомиссия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
15:50 17.09.2021 (обновлено: 16:49 17.09.2021)
 
Немецкий политик назвал способы заблокировать "Северный поток — 2"

Немецкий политик Кришер назвал способ сорвать запуск "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtРоссийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток-2" в водах Германии
Российское судно-трубоукладчик Академик Черский во время работ на завершающем участке газопровода Северный поток-2 в водах Германии - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заместитель председателя немецкой партии "Зеленые" Оливер Кришер перечислил способы помешать запуску газопровода "Северный поток — 2", пишет Tageszeitung.
Политик обеспокоен тем, что проект получит разрешение на эксплуатацию при нынешнем правительстве — до выборов в бундестаг 26 сентября.
В этом случае остановка "Северного потока — 2" приведет к искам о возмещении убытков. Поэтому "Зеленые" стремятся отсрочить запуск магистрали до того, как они окажутся в правительстве.
Разрешение на работу "Северного потока — 2" должно выдать Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). Помимо сертификации трубопровода, ведомство также должно рассмотреть заявку о признании компании Nord Stream 2 AG независимым оператором, что позволит обойти Газовую директиву ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
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При рассмотрении заявки BNA оценит, не угрожает ли "Северный поток — 2" энергетической безопасности Украины. Как указано в соглашении США и ФРГ, если Киев потеряет роль транзитера, то в качестве компенсации ему выделят финансовую помощь для развития зеленых технологий в энергетике.
По мнению адвоката Корнелии Цим, сотрудничающей с "Немецкой экологической организацией" в иске об отмене разрешения на строительство газопровода, Сетевое агентство должно оценить, сможет ли долгосрочная трансформация энергетического сектора Украины обеспечить ее безопасность в краткосрочной перспективе.
В статье отмечается, что подготовка проекта по решению BNA может затянуться на четыре месяца, после чего его передадут на оценку Еврокомиссии. По некоторым данным, решение о сертификации газопровода могут принять в мае следующего года.
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"Немецкая экологическая организация" подала еще два иска: один оспаривает выданное горным ведомством Штральзунда разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока — 2". Его рассмотрят 16 ноября в Грайфсвальде. Второй похожий иск подан в Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили на прошлой неделе. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
ЭкономикаВ миреГерманияЕврокомиссияГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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