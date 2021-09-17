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В США заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла
В США заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла - РИА Новости, 18.09.2021
В США заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла
США выразили сожаление из-за решения Франции отозвать из Штатов посла после объявления сделки AUKUS. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-17T23:49
2021-09-17T23:49
2021-09-18T00:21
в мире
париж
сша
франция
канберра
мид франции
жан-ив ле дриан
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США выразили сожаление из-за решения Франции отозвать из Штатов посла после объявления сделки AUKUS.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
https://ria.ru/20210917/nato-1750580802.html
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в мире, париж, сша, франция, канберра, мид франции, жан-ив ле дриан
23:49 17.09.2021 (обновлено: 00:21 18.09.2021)
В США заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла
Рейтер: США сожалеют о решении Франции отозвать посла из-за сделки AUKUS