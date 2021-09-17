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Посев озимых зерновых культур стартовал в Московской области
Посев озимых зерновых культур стартовал в Московской области - РИА Новости, 17.09.2021
Посев озимых зерновых культур стартовал в Московской области
Посев озимых зерновых культур начался во всех крупных хозяйствах Московской области. Урожай будут собирать в следующем году, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:47
2021-09-17T15:47
2021-09-17T15:47
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Посев озимых зерновых культур начался во всех крупных хозяйствах Московской области. Урожай будут собирать в следующем году, сообщил телеканал "360".Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский отметил, что озимыми культурами засеяли уже 70,2 тысячи гектаров."Больше всего посеяли озимой пшеницы — 57,3 тысячи гектаров. Рожь посеяли на площади 2,3 тысячи гектаров", – уточнил Сергей Воскресенский.Первыми посев начали предприятия южных округов Подмосковья."В Зарайске уже засеяли 22,3 тысячи гектаров, Луховицах — 16,9 тысячи, в Серебряных Прудах — 12,6 тысячи", — уточнил Воскресенский.К посеву приступили в 30 городских округах. Работы проводятся с соблюдением всех агротехнических норм. Подвозка семян ведется в плановом режиме."Особое внимание аграрии уделяют качеству посевного материала. Семена подготовлены и отсортированы", – отметил Сергей Воскресенский.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.
Посев озимых зерновых культур начался во всех крупных хозяйствах Московской области. Урожай будут собирать в следующем году, сообщил телеканал "360"
.
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский отметил, что озимыми культурами засеяли уже 70,2 тысячи гектаров.
"Больше всего посеяли озимой пшеницы — 57,3 тысячи гектаров. Рожь посеяли на площади 2,3 тысячи гектаров", – уточнил Сергей Воскресенский.
Первыми посев начали предприятия южных округов Подмосковья.
"В Зарайске уже засеяли 22,3 тысячи гектаров, Луховицах — 16,9 тысячи, в Серебряных Прудах — 12,6 тысячи", — уточнил Воскресенский.
К посеву приступили в 30 городских округах. Работы проводятся с соблюдением всех агротехнических норм. Подвозка семян ведется в плановом режиме.
"Особое внимание аграрии уделяют качеству посевного материала. Семена подготовлены и отсортированы", – отметил Сергей Воскресенский.