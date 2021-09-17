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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/pomoschnik-1750625012.html
Путин проголосовал на выборах, используя телефон помощника
Путин проголосовал на выборах, используя телефон помощника - РИА Новости, 17.09.2021
Путин проголосовал на выборах, используя телефон помощника
Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму с помощью телефона помощника, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T23:01
2021-09-17T23:42
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму с помощью телефона помощника, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Ранее представитель Кремля рассказал, что президент использовал систему электронного голосования. При этом, по словам самого Путина, у него нет мобильного телефона, но есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами."У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально", — сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Согласно решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
23:01 17.09.2021 (обновлено: 23:42 17.09.2021)
 
Путин проголосовал на выборах, используя телефон помощника

Песков: Путин проголосовал на выборах в Госдуму, используя телефон помощника

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму с помощью телефона помощника, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее представитель Кремля рассказал, что президент использовал систему электронного голосования. При этом, по словам самого Путина, у него нет мобильного телефона, но есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами.
"У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально", — сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".
Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Согласно решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
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