https://ria.ru/20210917/pomoschnik-1750625012.html

Путин проголосовал на выборах, используя телефон помощника

Путин проголосовал на выборах, используя телефон помощника - РИА Новости, 17.09.2021

Путин проголосовал на выборах, используя телефон помощника

Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму с помощью телефона помощника, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T23:01

2021-09-17T23:01

2021-09-17T23:42

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму с помощью телефона помощника, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Ранее представитель Кремля рассказал, что президент использовал систему электронного голосования. При этом, по словам самого Путина, у него нет мобильного телефона, но есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами."У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально", — сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Согласно решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750567082.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия