Страны Персидского залива окажут гуманитарную помощь Афганистану
Шесть стран Персидского залива продолжат оказание гуманитарной помощи Афганистану
© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Шесть стран в составе Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива договорились продолжать оказание гуманитарной помощи Афганистану, передал телеканал "Аль-Арабия" решение, принятое по итогам заседания глав МИД аравийских монархий, которое прошло в четверг в Эр-Рияде.
"Страны Персидского залива заявляют, что продолжают выступать на стороне афганского народа и продолжат оказание гуманитарной помощи Афганистану", - говорится в итоговом заявлении.
Они также призвали различные силы Афганистана "ставить во главу угла общегосударственные интересы".
ОАЭ и Катар среди арабских стран Персидского залива стали первыми государствами, поддержавшими афганцев после прихода к власти движения "Талибан"*. До этого они помогли в эвакуации из страны афганцев с иностранным гражданством, которые хотели ее покинуть, разместив у себя тысячи афганских беженцев на пути в третьи страны. Катарские специалисты первыми прибыли в Кабул для восстановления его аэропорта, выведенного из строя во время отъезда иностранных военных. Эти страны первыми прислали в Афганистан гуманитарную помощь, а министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани стал первым иностранным высокопоставленным чиновником, посетившим страну после прихода к власти талибов.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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