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Страны Персидского залива окажут гуманитарную помощь Афганистану

Страны Персидского залива окажут гуманитарную помощь Афганистану - РИА Новости, 17.09.2021

Страны Персидского залива окажут гуманитарную помощь Афганистану

Шесть стран в составе Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива договорились продолжать оказание гуманитарной помощи Афганистану, передал... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T03:00

2021-09-17T03:00

2021-09-17T03:00

в мире

катар

афганистан

персидский залив

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ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Шесть стран в составе Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива договорились продолжать оказание гуманитарной помощи Афганистану, передал телеканал "Аль-Арабия" решение, принятое по итогам заседания глав МИД аравийских монархий, которое прошло в четверг в Эр-Рияде.Они также призвали различные силы Афганистана "ставить во главу угла общегосударственные интересы".ОАЭ и Катар среди арабских стран Персидского залива стали первыми государствами, поддержавшими афганцев после прихода к власти движения "Талибан"*. До этого они помогли в эвакуации из страны афганцев с иностранным гражданством, которые хотели ее покинуть, разместив у себя тысячи афганских беженцев на пути в третьи страны. Катарские специалисты первыми прибыли в Кабул для восстановления его аэропорта, выведенного из строя во время отъезда иностранных военных. Эти страны первыми прислали в Афганистан гуманитарную помощь, а министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани стал первым иностранным высокопоставленным чиновником, посетившим страну после прихода к власти талибов.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/afganistan-1749828961.html

катар

афганистан

персидский залив

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в мире, катар, афганистан, персидский залив