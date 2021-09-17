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Страны Персидского залива окажут гуманитарную помощь Афганистану
Страны Персидского залива окажут гуманитарную помощь Афганистану - РИА Новости, 17.09.2021
Страны Персидского залива окажут гуманитарную помощь Афганистану
Шесть стран в составе Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива договорились продолжать оказание гуманитарной помощи Афганистану, передал... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T03:00
2021-09-17T03:00
в мире
катар
афганистан
персидский залив
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ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Шесть стран в составе Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива договорились продолжать оказание гуманитарной помощи Афганистану, передал телеканал "Аль-Арабия" решение, принятое по итогам заседания глав МИД аравийских монархий, которое прошло в четверг в Эр-Рияде.Они также призвали различные силы Афганистана "ставить во главу угла общегосударственные интересы".ОАЭ и Катар среди арабских стран Персидского залива стали первыми государствами, поддержавшими афганцев после прихода к власти движения "Талибан"*. До этого они помогли в эвакуации из страны афганцев с иностранным гражданством, которые хотели ее покинуть, разместив у себя тысячи афганских беженцев на пути в третьи страны. Катарские специалисты первыми прибыли в Кабул для восстановления его аэропорта, выведенного из строя во время отъезда иностранных военных. Эти страны первыми прислали в Афганистан гуманитарную помощь, а министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани стал первым иностранным высокопоставленным чиновником, посетившим страну после прихода к власти талибов.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, катар, афганистан, персидский залив
03:00 17.09.2021
 
Страны Персидского залива окажут гуманитарную помощь Афганистану

Шесть стран Персидского залива продолжат оказание гуманитарной помощи Афганистану

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Шесть стран в составе Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива договорились продолжать оказание гуманитарной помощи Афганистану, передал телеканал "Аль-Арабия" решение, принятое по итогам заседания глав МИД аравийских монархий, которое прошло в четверг в Эр-Рияде.

"Страны Персидского залива заявляют, что продолжают выступать на стороне афганского народа и продолжат оказание гуманитарной помощи Афганистану", - говорится в итоговом заявлении.

Они также призвали различные силы Афганистана "ставить во главу угла общегосударственные интересы".
ОАЭ и Катар среди арабских стран Персидского залива стали первыми государствами, поддержавшими афганцев после прихода к власти движения "Талибан"*. До этого они помогли в эвакуации из страны афганцев с иностранным гражданством, которые хотели ее покинуть, разместив у себя тысячи афганских беженцев на пути в третьи страны. Катарские специалисты первыми прибыли в Кабул для восстановления его аэропорта, выведенного из строя во время отъезда иностранных военных. Эти страны первыми прислали в Афганистан гуманитарную помощь, а министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани стал первым иностранным высокопоставленным чиновником, посетившим страну после прихода к власти талибов.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреКатарАфганистанПерсидский залив
 
 
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