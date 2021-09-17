https://ria.ru/20210917/podderzhka-1750443927.html

Глава МИД КНР выразил поддержку Минску в вопросах защиты суверенитета

Глава МИД КНР выразил поддержку Минску в вопросах защиты суверенитета - РИА Новости, 17.09.2021

Глава МИД КНР выразил поддержку Минску в вопросах защиты суверенитета

Пекин благодарен Минску за поддержку по важнейшим для Китая интересам, КНР продолжит поддерживать Белоруссию в вопросах защиты суверенитета, национального... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T07:02

2021-09-17T07:02

2021-09-17T07:29

в мире

белоруссия

китай

владимир макеев

ван и (политик)

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ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Пекин благодарен Минску за поддержку по важнейшим для Китая интересам, КНР продолжит поддерживать Белоруссию в вопросах защиты суверенитета, национального достоинства, законных прав и интересов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Душанбе с белорусским коллегой Владимиром Макеем.Он также выразил уверенность, что Белоруссия продолжит развиваться, не опасаясь насилия.Вместе с тем он заявил о готовности Китая помочь Белоруссии в борьбе с пандемией.Макей в свою очередь поблагодарил Китай за поддержку на международной арене, заявив, что Минск продолжит открыто поддерживать Пекин по всем вопросам, касающимся основных интересов Китая, включая вопросы Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также выступать против политизации вопроса происхождения коронавируса со стороны США и Запада.

https://ria.ru/20210829/belorussiya-1747759527.html

белоруссия

китай

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2021

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в мире, белоруссия, китай, владимир макеев, ван и (политик)