Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/podderzhka-1750443927.html
Глава МИД КНР выразил поддержку Минску в вопросах защиты суверенитета
Глава МИД КНР выразил поддержку Минску в вопросах защиты суверенитета - РИА Новости, 17.09.2021
Глава МИД КНР выразил поддержку Минску в вопросах защиты суверенитета
Пекин благодарен Минску за поддержку по важнейшим для Китая интересам, КНР продолжит поддерживать Белоруссию в вопросах защиты суверенитета, национального... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T07:02
2021-09-17T07:29
в мире
белоруссия
китай
владимир макеев
ван и (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741212185_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_a8c6725354e17e4c882e9a9a1d4fd5be.jpg
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Пекин благодарен Минску за поддержку по важнейшим для Китая интересам, КНР продолжит поддерживать Белоруссию в вопросах защиты суверенитета, национального достоинства, законных прав и интересов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Душанбе с белорусским коллегой Владимиром Макеем.Он также выразил уверенность, что Белоруссия продолжит развиваться, не опасаясь насилия.Вместе с тем он заявил о готовности Китая помочь Белоруссии в борьбе с пандемией.Макей в свою очередь поблагодарил Китай за поддержку на международной арене, заявив, что Минск продолжит открыто поддерживать Пекин по всем вопросам, касающимся основных интересов Китая, включая вопросы Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также выступать против политизации вопроса происхождения коронавируса со стороны США и Запада.
https://ria.ru/20210829/belorussiya-1747759527.html
белоруссия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741212185_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_6a3c5bc65f8a566808cee4f60a80b4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, китай, владимир макеев, ван и (политик)
07:02 17.09.2021 (обновлено: 07:29 17.09.2021)
 
Глава МИД КНР выразил поддержку Минску в вопросах защиты суверенитета

Глава МИД КНР Ван И: Пекин поддержит Минск в защите государственного суверенитета

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Пекин благодарен Минску за поддержку по важнейшим для Китая интересам, КНР продолжит поддерживать Белоруссию в вопросах защиты суверенитета, национального достоинства, законных прав и интересов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Душанбе с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Благодарим Беларусь за твердую поддержку по вопросам, касающимся основных интересов Китая, Пекин также продолжит поддерживать Минск в защите государственного суверенитета и национального достоинства, отстаивании своих законных прав и интересов", - заявил министр, слова которого приводит МИД КНР.

Он также выразил уверенность, что Белоруссия продолжит развиваться, не опасаясь насилия.
Вместе с тем он заявил о готовности Китая помочь Белоруссии в борьбе с пандемией.

"Двум сторонам необходимо углублять сотрудничество в области совместного строительства (проектов – ред.) инициативы "Один пояс, один путь", продвигать двустороннее местное сотрудничество, обогащать содержание китайско-белорусских отношений стратегического партнерства, приносить еще больше пользы народам двух стран", - указал Ван И.

Макей в свою очередь поблагодарил Китай за поддержку на международной арене, заявив, что Минск продолжит открыто поддерживать Пекин по всем вопросам, касающимся основных интересов Китая, включая вопросы Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также выступать против политизации вопроса происхождения коронавируса со стороны США и Запада.
Минск
29 августа, 21:20Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Совбез Белоруссии назвал главных союзников
 
В миреБелоруссияКитайВладимир МакеевВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при вооруженном нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния