07:02 17.09.2021 (обновлено: 07:29 17.09.2021)
Глава МИД КНР выразил поддержку Минску в вопросах защиты суверенитета
Глава МИД КНР Ван И: Пекин поддержит Минск в защите государственного суверенитета
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Пекин благодарен Минску за поддержку по важнейшим для Китая интересам, КНР продолжит поддерживать Белоруссию в вопросах защиты суверенитета, национального достоинства, законных прав и интересов, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Душанбе с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
"Благодарим Беларусь за твердую поддержку по вопросам, касающимся основных интересов Китая, Пекин также продолжит поддерживать Минск в защите государственного суверенитета и национального достоинства, отстаивании своих законных прав и интересов", - заявил министр, слова которого приводит МИД КНР.
Он также выразил уверенность, что Белоруссия продолжит развиваться, не опасаясь насилия.
Вместе с тем он заявил о готовности Китая помочь Белоруссии в борьбе с пандемией.
"Двум сторонам необходимо углублять сотрудничество в области совместного строительства (проектов – ред.) инициативы "Один пояс, один путь", продвигать двустороннее местное сотрудничество, обогащать содержание китайско-белорусских отношений стратегического партнерства, приносить еще больше пользы народам двух стран", - указал Ван И.
Макей в свою очередь поблагодарил Китай за поддержку на международной арене, заявив, что Минск продолжит открыто поддерживать Пекин по всем вопросам, касающимся основных интересов Китая, включая вопросы Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также выступать против политизации вопроса происхождения коронавируса со стороны США и Запада.