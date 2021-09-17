https://ria.ru/20210917/platforma-1750609581.html

ЦБ хочет распространить действие антиотмывочной платформы на физлиц

ЦБ хочет распространить действие антиотмывочной платформы на физлиц - РИА Новости, 17.09.2021

ЦБ хочет распространить действие антиотмывочной платформы на физлиц

Банк России может распространить действие антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на население, заявил директор департамента финансового мониторинга и... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:11

2021-09-17T20:11

2021-09-17T20:13

экономика

технологии

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эльвира набиуллина

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СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Банк России может распространить действие антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на население, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский, выступая на международном банковском форуме.По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в декабре платформу протестируют на 30 банках. Планируется, что с 1 июля она будет функционировать в полном объеме.Как отметил Ясинский, на обкатку "Знай своего клиента" на юрлицах и ИП уйдет до полутора лет. Затем ее действие распространят и на физлиц.В июне Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об антиотмывочной информационной платформе. При этом парламентарии отметили необходимость доработать документ. Он предполагает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента". Через него в онлайн-режиме банки смогут получать данные о риске вовлеченности в осуществление подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур противолегализационного контроля.Согласно проекту, регулятор присвоит юрлицам и индивидуальным предпринимателям один из трех уровней риска — низкий, средний, высокий. Платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет для тех, кто не вызывает подозрений, красный получат те, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, в случае желтого информацию о клиенте необходимо изучить дополнительно.

https://ria.ru/20210415/banki-1728337954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, эльвира набиуллина, россия