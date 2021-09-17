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Песков прокомментировал слова Меркель об урегулировании в Донбассе
Песков прокомментировал слова Меркель об урегулировании в Донбассе - РИА Новости, 17.09.2021
Песков прокомментировал слова Меркель об урегулировании в Донбассе
В Кремле согласны с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что прогресс по минским соглашениям по Донбассу ничтожен, чтобы это изменить, нужно... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:26
2021-09-17T13:06
в мире
киев
европа
донбасс
оон
минск
дмитрий песков
ангела меркель
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Кремле согласны с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что прогресс по минским соглашениям по Донбассу ничтожен, чтобы это изменить, нужно побудить Киев выполнять минские договоренности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине"Абсолютно. Для этого можно оказать влияние на Киев с тем, чтобы побудить Киев выполнять минский комплекс мер",- сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией Меркель и что можно сделать, чтобы это изменить.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210820/peregovory-1746580728.html
https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html
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в мире, киев, европа, донбасс, оон, минск, дмитрий песков, ангела меркель, донецкая народная республика, минские соглашения, россия
12:26 17.09.2021 (обновлено: 13:06 17.09.2021)
 
Песков прокомментировал слова Меркель об урегулировании в Донбассе

Пресс-секретарь президента Песков прокомментировал слова Меркель о ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Кремле согласны с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что прогресс по минским соглашениям по Донбассу ничтожен, чтобы это изменить, нужно побудить Киев выполнять минские договоренности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Путин и Меркель обсудили Донбасс, Афганистан и "Северный поток — 2"
"Абсолютно. Для этого можно оказать влияние на Киев с тем, чтобы побудить Киев выполнять минский комплекс мер",- сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией Меркель и что можно сделать, чтобы это изменить.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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В миреКиевЕвропаДонбассООНМинскДмитрий ПесковАнгела МеркельДонецкая Народная РеспубликаМинские соглашенияРоссия
 
 
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