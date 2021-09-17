https://ria.ru/20210917/peskov-1750499995.html

Песков прокомментировал слова Меркель об урегулировании в Донбассе

Песков прокомментировал слова Меркель об урегулировании в Донбассе - РИА Новости, 17.09.2021

Песков прокомментировал слова Меркель об урегулировании в Донбассе

В Кремле согласны с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что прогресс по минским соглашениям по Донбассу ничтожен, чтобы это изменить, нужно... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:26

2021-09-17T12:26

2021-09-17T13:06

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дмитрий песков

ангела меркель

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Кремле согласны с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что прогресс по минским соглашениям по Донбассу ничтожен, чтобы это изменить, нужно побудить Киев выполнять минские договоренности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине"Абсолютно. Для этого можно оказать влияние на Киев с тем, чтобы побудить Киев выполнять минский комплекс мер",- сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией Меркель и что можно сделать, чтобы это изменить.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210820/peregovory-1746580728.html

https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html

киев

европа

донбасс

минск

донецкая народная республика

россия

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