12:26 17.09.2021 (обновлено: 13:06 17.09.2021)
Песков прокомментировал слова Меркель об урегулировании в Донбассе
Пресс-секретарь президента Песков прокомментировал слова Меркель о ситуации в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Кремле согласны с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что прогресс по минским соглашениям по Донбассу ничтожен, чтобы это изменить, нужно побудить Киев выполнять минские договоренности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Абсолютно. Для этого можно оказать влияние на Киев с тем, чтобы побудить Киев выполнять минский комплекс мер",- сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией Меркель и что можно сделать, чтобы это изменить.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.