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В Пентагоне заявили, что США медленнее России и Китая модернизируют армию
В Пентагоне заявили, что США медленнее России и Китая модернизируют армию - РИА Новости, 17.09.2021
В Пентагоне заявили, что США медленнее России и Китая модернизируют армию
США модернизируют армию недостаточно быстро для сдерживания России и Китая, заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T22:50
2021-09-17T22:50
2021-09-17T22:50
сша
китай
атлантический совет
джон хайтен
россия
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США модернизируют армию недостаточно быстро для сдерживания России и Китая, заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен."Цель номер один не воевать с Россией и Китаем, это плохо для мира, для нас, для России и Китая, мы не хотим, чтобы это случилось. Но если мы хотим предотвратить это, мы должны успешно сдерживать их, что в свою очередь означает, что нам нужна новая модернизированная армия, а мы движемся невероятно медленно на пути к этой цели", - сказал Хайтен в ходе виртуального мероприятия, организованного Атлантическим советом (в России признан нежелательной организацией).Как заявил американский военачальник, США были мощнейшей силой в мире."Но теперь у нас есть соперники - Китай и Россия, с которыми мы должны иметь дело. И обе страны быстро движутся, Китай движется невероятно быстро. До тех пор, пока мы не сможем соответствовать, мы будем в позиции, когда неважно, насколько ты впереди, если другой человек движется быстрее, неважно, какая между вами дистанция, рано или поздно, он догонит. Мы не можем этого допустить", - подчеркнул Хайтен.
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сша, китай, атлантический совет , джон хайтен, россия
В Пентагоне заявили, что США медленнее России и Китая модернизируют армию
Генерал Хайтен: США модернизируют армию недостаточно быстро для сдерживания России и Китая