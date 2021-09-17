https://ria.ru/20210917/pentagon-1750623223.html
В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной и модернизированной
В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной и модернизированной - РИА Новости, 18.09.2021
В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной и модернизированной
Российские Вооруженные силы обеспечены модернизированной военной техникой и оружием, заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-17T22:22
2021-09-17T22:22
2021-09-18T00:25
сша
китай
атлантический совет
джон хайтен
россия
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Российские Вооруженные силы обеспечены модернизированной военной техникой и оружием, заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен."У России невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили ее в последние 20 лет", — сказал он во время виртуального мероприятия, организованного Атлантическим советом*.С модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями Москва стала серьезным вызовом для США."За всю нашу историю в качестве ядерной державы нам никогда не приходилось иметь дело с двумя ядерными противниками", — сказал Хайтен, имея в виду Россию и Китай.По его словам, важно эффективно "иметь дело" с Москвой и Пекином одновременно. Как отметил военный, стратегический диалог с ними необходим ради мировой стабильности. Хайтен заметил, что Штаты хотят изучить возможности и цели других государств."Мы должны прийти к какому-то соглашению, потому что стабильность — это хорошо", — считает он.США и НАТО постоянно заявляют о необходимости увеличить расходы на оборону, объясняя это агрессивным поведением России. При этом активность самого альянса у российских рубежей значительно увеличилась за последние годы.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".*Организация, признанная нежелательной в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/ugroza-1750268653.html
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сша, китай, атлантический совет , джон хайтен, россия
22:22 17.09.2021 (обновлено: 00:25 18.09.2021)
В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной и модернизированной
Генерал Пентагона Хайтен заявил, что у России невероятно мощные вооруженные силы
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости.
Российские Вооруженные силы обеспечены модернизированной военной техникой и оружием, заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США
генерал Джон Хайтен
.
"У России
невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили ее в последние 20 лет", — сказал он во время виртуального мероприятия, организованного Атлантическим советом*
.
С модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями Москва стала серьезным вызовом для США.
"За всю нашу историю в качестве ядерной державы нам никогда не приходилось иметь дело с двумя ядерными противниками", — сказал Хайтен, имея в виду Россию и Китай.
По его словам, важно эффективно "иметь дело" с Москвой и Пекином одновременно. Как отметил военный, стратегический диалог с ними необходим ради мировой стабильности. Хайтен заметил, что Штаты хотят изучить возможности и цели других государств.
"Мы должны прийти к какому-то соглашению, потому что стабильность — это хорошо", — считает он.
США и НАТО постоянно заявляют о необходимости увеличить расходы на оборону, объясняя это агрессивным поведением России. При этом активность самого альянса у российских рубежей значительно увеличилась за последние годы.
Владимир Путин
ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
*Организация, признанная нежелательной в России.