https://ria.ru/20210917/pentagon-1750623223.html

В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной и модернизированной

В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной и модернизированной - РИА Новости, 18.09.2021

В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной и модернизированной

Российские Вооруженные силы обеспечены модернизированной военной техникой и оружием, заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-17T22:22

2021-09-17T22:22

2021-09-18T00:25

сша

китай

атлантический совет

джон хайтен

россия

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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Российские Вооруженные силы обеспечены модернизированной военной техникой и оружием, заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен."У России невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили ее в последние 20 лет", — сказал он во время виртуального мероприятия, организованного Атлантическим советом*.С модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями Москва стала серьезным вызовом для США."За всю нашу историю в качестве ядерной державы нам никогда не приходилось иметь дело с двумя ядерными противниками", — сказал Хайтен, имея в виду Россию и Китай.По его словам, важно эффективно "иметь дело" с Москвой и Пекином одновременно. Как отметил военный, стратегический диалог с ними необходим ради мировой стабильности. Хайтен заметил, что Штаты хотят изучить возможности и цели других государств."Мы должны прийти к какому-то соглашению, потому что стабильность — это хорошо", — считает он.США и НАТО постоянно заявляют о необходимости увеличить расходы на оборону, объясняя это агрессивным поведением России. При этом активность самого альянса у российских рубежей значительно увеличилась за последние годы.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".*Организация, признанная нежелательной в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/ugroza-1750268653.html

https://ria.ru/20210915/nato-1750181232.html

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, китай, атлантический совет , джон хайтен, россия