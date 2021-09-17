https://ria.ru/20210917/parizh-1750564780.html

Эксперт рассказал, как Париж остался без компенсации за "Мистрали"

Эксперт рассказал, как Париж остался без компенсации за "Мистрали" - РИА Новости, 17.09.2021

Эксперт рассказал, как Париж остался без компенсации за "Мистрали"

Западные союзники Франции оставили ее без компенсации за отказ от контракта с РФ на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль", когда Париж в свое время уступил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:24

2021-09-17T16:24

2021-09-17T17:02

сша

франция

рособоронэкспорт

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мистраль

мария захарова

rafale

dcns/stx

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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Западные союзники Франции оставили ее без компенсации за отказ от контракта с РФ на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль", когда Париж в свое время уступил сильному давлению со стороны Вашингтона и Варшавы, считает известный французский эксперт в области вооружений Ксавье Моро.Ранее Австралия на фоне заключения партнерства с Великобританией и США в области обороны и безопасности (AUKUS) заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию с разрывом Парижем контракта с Москвой на создание "Мистралей"."В 2015 году министр обороны Франции Ле Дриан и президент Олланд уступили невероятному давлению Вашингтона и Польши в рамках НАТО, согласившись с требованием отменить поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" в Россию; кораблей, стоимость которых уже была оплачена Россией. России уплатили компенсацию, а корабли пришлось продать Египту с убытком. Чтобы компенсировать решение Франсуа Олланда и его министра Жан-Ива Ле Дриана, поляки сказали Франции, что они купят французские вертолеты Caracal за миллиарды евро. Франция поверила Варшаве, но тогда поляки купили американские вертолеты!" - заявил эксперт РИА Новости.Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта."Как мог министр Ле Дриан, который сейчас работает в министерстве иностранных дел, быть настолько наивным, чтобы поверить в то, что США позволят Франции получить контракт на 56 миллиардов евро в Австралии? Франция при Саркози и Олланде обязалась поддержать атлантический оборонный проект, но ничего не получила взамен. Эта далеко не первая неудача выглядит насмешкой над французским правительством", - добавил собеседник агентства.По словам эксперта, качество французских систем вооружения "просто замечательное." "Французский истребитель Rafale, судя по всему, намного лучше американского F35 и его плохого программного обеспечения, но в конце концов правительство Швейцарии купило американский самолет. Швейцарии не нужен самолет-невидимка; им нужно обезопасить свое воздушное пространство, вот и все. Францию часто считают слишком независимой от своего главного союзника по ту сторону Атлантики. Но на самом деле президент Макрон, как и его предшественники, полностью поддерживает США. Франция практически признает охраняемый заповедник США. Оборонные контракты - это территория Америки", - заключил эксперт.Моро сейчас выступает как консультант, ранее он работал с французскими производителями систем вооружения NEXTER (бывшая GIAT): Leclerc и Scorpion (артиллерия и танки) и VBCI, производящей транспортные средства.

https://ria.ru/20210917/podlodki-1750470203.html

https://ria.ru/20210917/prazdnovanie-1750435356.html

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