В СБ ООН заявили о продлении миссии в Афганистане на шесть месяцев
Совбез ООН продлил действие гуманитарной мисси в Афганистане на шесть месяцев
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
ООН, 17 сен – РИА Новости. Совбез Организации Объединённых Наций продлил действие миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) на шесть месяцев – до 17 марта 2022 года, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция была принята единогласно.
В документе сказано, что "Совет безопасности постановляет продлить до 17 марта 2022 года мандат МООНСА".
Совбез также подчеркивает крайнюю важность продолжения присутствия МООНСА и других агентств, фондов и программ ООН во всем Афганистане. СБ призывает все афганские и международные стороны координировать свои действия с МООНСА в выполнении ее мандата. Кроме того их просят обеспечивать охрану, безопасность и свободу передвижения персонала ООН и связанных с организацией сотрудников.
СБ ООН просит генерального секретаря представить к 31 января 2022 года письменный доклад со стратегическими и оперативными рекомендациями по мандату МООНСА с учетом последних политических событий.
Члены Совбеза подчеркивают важность создания инклюзивного и представительного правительства Афганистана, при полном и равном участии женщин, отмечая важность защиты прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.
Совбез признает необходимость активизации усилий по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. "Для эффективного оказания гуманитарной помощи необходимо, чтобы все стороны обеспечивали полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для гуманитарных учреждений ООН", - говорится в тексте.
СБ ООН вновь подтверждает важность борьбы с терроризмом в Афганистане, а также важность того, чтобы территория страны не использовалась террористами.
Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.