https://ria.ru/20210917/oon-1750462266.html

Генсек ООН призвал к взаимодействию с "Талибаном"*

Генсек ООН призвал к взаимодействию с "Талибаном"* - РИА Новости, 17.09.2021

Генсек ООН призвал к взаимодействию с "Талибаном"*

Организация объединенных наций должна взаимодействовать с движением "Талибан"*, которое захватило власть в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:57

2021-09-17T09:57

2021-09-17T10:05

в мире

оон

талибан

антониу гутерреш

захват власти в афганистане талибами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_161c76a5b17ea15ddb75f29a281afc23.jpg

ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Организация объединенных наций должна взаимодействовать с движением "Талибан"*, которое захватило власть в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.Недавно Кабул посетил заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Вслед за его поездкой "Талибан"* заверил ООН, что снимет препятствия для работников этой и других международных организаций. В частности, талибы пообещали, что устранят препятствия для оказания помощи со стороны ООН и для всех связанных с ней проектов, действующих под контролем ООН и других международных организаций. Кроме того, талибы обязались "защищать жизни и собственность гуманитарных работников и относиться к ним почтительно".Кроме того, талибы дали слово охранять неприкосновенность объектов ООН и всех других гуманитарных организаций и пообещали разработать соответствующий механизм на основе взаимного согласия. Они также попросили оказать международную поддержку в ряде областей, в том числе в восстановлении, антинаркотических программах, в экономическом содействии, возврате афганцев на безопасной основе.В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210916/migranty-1750397315.html

https://ria.ru/20210916/taliby-1750378341.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, талибан, антониу гутерреш