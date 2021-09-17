09:57 17.09.2021 (обновлено: 10:05 17.09.2021)
Генсек ООН призвал к взаимодействию с "Талибаном"*
Генсек ООН Гутерреш призвал к взаимодействию с "Талибаном"*
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Организация объединенных наций должна взаимодействовать с движением "Талибан"*, которое захватило власть в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Я считаю, что ООН должна взаимодействовать с "Талибаном"*, ООН должна играть очень важную роль в поддержке афганского народа в этот трудный момент и мобилизовать международное сообщество для оказания эффективной гуманитарной помощи афганцам. Они страдали слишком много", - сказал Гутерреш.
Недавно Кабул посетил заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Вслед за его поездкой "Талибан"* заверил ООН, что снимет препятствия для работников этой и других международных организаций. В частности, талибы пообещали, что устранят препятствия для оказания помощи со стороны ООН и для всех связанных с ней проектов, действующих под контролем ООН и других международных организаций. Кроме того, талибы обязались "защищать жизни и собственность гуманитарных работников и относиться к ним почтительно".
Кроме того, талибы дали слово охранять неприкосновенность объектов ООН и всех других гуманитарных организаций и пообещали разработать соответствующий механизм на основе взаимного согласия. Они также попросили оказать международную поддержку в ряде областей, в том числе в восстановлении, антинаркотических программах, в экономическом содействии, возврате афганцев на безопасной основе.
В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.