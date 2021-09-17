https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750544470.html

Ожидание выдачи онлайн-бюллетеня в Москве занимает максимум полторы минуты

Ожидание выдачи онлайн-бюллетеня в Москве занимает максимум полторы минуты - РИА Новости, 17.09.2021

Ожидание выдачи онлайн-бюллетеня в Москве занимает максимум полторы минуты

Никаких задержек по выдаче онлайн-бюллетеней на электронном дистанционном голосовании в Москве нет, ожидание составляет не более 1,5 минуты, сообщил начальник... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:13

2021-09-17T15:13

2021-09-17T15:13

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Никаких задержек по выдаче онлайн-бюллетеней на электронном дистанционном голосовании в Москве нет, ожидание составляет не более 1,5 минуты, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании в ЦИК.Он напомнил, что в самом начале первого дня голосования был наплыв пользователей, поэтому пришлось создать электронную очередь на получение бюллетеня, ожидание составляло до 15 минут."Сейчас все продолжает работать в штатном режиме, то есть никаких прерываний в предоставлении бюллетеня, прерываний в записи данных блокчейна или еще чего-то такого у нас нет", - сказал Костырко.По его словам, на данный момент есть "некий объем паразитного трафика", который идет на портал по наблюдению за статистикой голосования. "Он никак не влияет на голосование. Никаких задержек в предоставлении доступа к бюллетеням мы на данный момент не наблюдаем. Очередь с 15 минут уменьшилась до 1-1,5 минут", - сказал Костырко.Он также добавил, что функция отложенного решения, которая позволяет переголосовать, работает в штатном режиме."Она ведет себя штатно. Каждые три часа в течение 24 часов с момента получения первого доступа к бюллетеню человек может вернуться и еще раз нажать кнопку "переголосовать", - отметил Костырко.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании началась 2 августа и проходила до 23.59 13 сентября.

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750538899.html

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