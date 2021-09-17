15:05 17.09.2021 (обновлено: 16:04 17.09.2021)
Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-режиме
Премьер-министр Мишустин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в онлайн-режиме
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Госдумы, выбрав систему электронного голосования.
Мишустин проголосовал, не покидая рабочего кабинета в здании правительства. Информация и кадры голосования появились в официальном телеграм-канале правительства РФ.
"Голосование на выборах депутатов Государственной Думы – очень важно для всех нас. В эти дни мы – граждане России - определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее", - сказал он.
Мишустин проголосовал по федеральному списку, где представлены партии, а также по списку, где кандидаты выбираются по одномандатным округам.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
На выборах возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Подать заявление можно было на едином портале госуслуг в личном кабинете пользователя (в Москве также на портале mos.ru) до 24:00 (по московскому времени) 13 сентября. Дистанционное голосование проходит с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени) на портале голосования vybory.gov.ru.