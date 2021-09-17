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Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-режиме

Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-режиме - РИА Новости, 17.09.2021

Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-режиме

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Госдумы, выбрав систему электронного голосования. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:05

2021-09-17T15:05

2021-09-17T16:04

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Госдумы, выбрав систему электронного голосования.Мишустин проголосовал, не покидая рабочего кабинета в здании правительства. Информация и кадры голосования появились в официальном телеграм-канале правительства РФ."Голосование на выборах депутатов Государственной Думы – очень важно для всех нас. В эти дни мы – граждане России - определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее", - сказал он.Мишустин проголосовал по федеральному списку, где представлены партии, а также по списку, где кандидаты выбираются по одномандатным округам.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.На выборах возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Подать заявление можно было на едином портале госуслуг в личном кабинете пользователя (в Москве также на портале mos.ru) до 24:00 (по московскому времени) 13 сентября. Дистанционное голосование проходит с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени) на портале голосования vybory.gov.ru.

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"Выбор одним кликом" – Мишустин проголосовал в онлайн-режиме "Выбор одним кликом" – Мишустин проголосовал в онлайн-режиме 2021-09-17T15:05 true PT1M24S

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политика, севастополь, москва, единая россия, госдума рф, яблоко, михаил мишустин, коммунисты россии, россия