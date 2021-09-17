11:35 17.09.2021 (обновлено: 11:41 17.09.2021)
МГИК прокомментировал регистрацию 52% онлайн-избирателей одного из участков
МГИК прокомментировал регистрацию 52% онлайн-избирателей на одном из участков
© AP Photo / Pavel GolovkinВо время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Регистрация более половины избирателей одного из участков на онлайн-голосование не является нарушением, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что в Москве на УИК №798 на дистанционное электронное голосование зарегистрировано 1 014 избирателей из 1950 человек - 52% избирателей.
"Регистрация 52% избирателей УИК №798 на дистанционное электронное голосование не является нарушением",- говорится в сообщении.
В Мосгоризбиркоме отметили, что в Москве в списки электронного голосования включены более 2 миллионов человек, что составляет почти одну треть от общего числа избирателей.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, после всех проверок число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.