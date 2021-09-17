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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/onlayn-1750487892.html
МГИК прокомментировал регистрацию 52% онлайн-избирателей одного из участков
МГИК прокомментировал регистрацию 52% онлайн-избирателей одного из участков - РИА Новости, 17.09.2021
МГИК прокомментировал регистрацию 52% онлайн-избирателей одного из участков
Регистрация более половины избирателей одного из участков на онлайн-голосование не является нарушением, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:35
2021-09-17T11:41
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
мосгоризбирком
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Регистрация более половины избирателей одного из участков на онлайн-голосование не является нарушением, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что в Москве на УИК №798 на дистанционное электронное голосование зарегистрировано 1 014 избирателей из 1950 человек - 52% избирателей."Регистрация 52% избирателей УИК №798 на дистанционное электронное голосование не является нарушением",- говорится в сообщении.В Мосгоризбиркоме отметили, что в Москве в списки электронного голосования включены более 2 миллионов человек, что составляет почти одну треть от общего числа избирателей.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, после всех проверок число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
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РИА Новости
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политика, москва, госдума рф, мосгоризбирком
11:35 17.09.2021 (обновлено: 11:41 17.09.2021)
 
МГИК прокомментировал регистрацию 52% онлайн-избирателей одного из участков

МГИК прокомментировал регистрацию 52% онлайн-избирателей на одном из участков

© AP Photo / Pavel GolovkinВо время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Регистрация более половины избирателей одного из участков на онлайн-голосование не является нарушением, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что в Москве на УИК №798 на дистанционное электронное голосование зарегистрировано 1 014 избирателей из 1950 человек - 52% избирателей.
"Регистрация 52% избирателей УИК №798 на дистанционное электронное голосование не является нарушением",- говорится в сообщении.
В Мосгоризбиркоме отметили, что в Москве в списки электронного голосования включены более 2 миллионов человек, что составляет почти одну треть от общего числа избирателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, после всех проверок число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
 
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