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МГИК прокомментировал регистрацию 52% онлайн-избирателей одного из участков

МГИК прокомментировал регистрацию 52% онлайн-избирателей одного из участков - РИА Новости, 17.09.2021

МГИК прокомментировал регистрацию 52% онлайн-избирателей одного из участков

Регистрация более половины избирателей одного из участков на онлайн-голосование не является нарушением, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:35

2021-09-17T11:35

2021-09-17T11:41

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

мосгоризбирком

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Регистрация более половины избирателей одного из участков на онлайн-голосование не является нарушением, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что в Москве на УИК №798 на дистанционное электронное голосование зарегистрировано 1 014 избирателей из 1950 человек - 52% избирателей."Регистрация 52% избирателей УИК №798 на дистанционное электронное голосование не является нарушением",- говорится в сообщении.В Мосгоризбиркоме отметили, что в Москве в списки электронного голосования включены более 2 миллионов человек, что составляет почти одну треть от общего числа избирателей.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, после всех проверок число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, мосгоризбирком