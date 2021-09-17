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Более 90 тысяч избирателей в Ростовской области проголосовали онлайн

Более 90 тысяч избирателей в Ростовской области проголосовали онлайн - РИА Новости, 17.09.2021

Более 90 тысяч избирателей в Ростовской области проголосовали онлайн

Более 90 тысяч избирателей проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму в первые часы голосования в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:03

2021-09-17T11:03

2021-09-17T11:03

выборы в государственную думу

политика

ростовская область

госдума рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Более 90 тысяч избирателей проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму в первые часы голосования в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома."На данный момент более 90 тысяч избирателей Ростовской области проголосовали дистанционно", - сказал собеседник агентства.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области. Общая численность избирателей в регионе - 3 182 628.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

ростовская область

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политика, ростовская область, госдума рф