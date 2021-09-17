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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/onlayn-1750479833.html
Более 90 тысяч избирателей в Ростовской области проголосовали онлайн
Более 90 тысяч избирателей в Ростовской области проголосовали онлайн - РИА Новости, 17.09.2021
Более 90 тысяч избирателей в Ростовской области проголосовали онлайн
Более 90 тысяч избирателей проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму в первые часы голосования в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:03
2021-09-17T11:03
выборы в государственную думу
политика
ростовская область
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Более 90 тысяч избирателей проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму в первые часы голосования в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома."На данный момент более 90 тысяч избирателей Ростовской области проголосовали дистанционно", - сказал собеседник агентства.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области. Общая численность избирателей в регионе - 3 182 628.
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политика, ростовская область, госдума рф
11:03 17.09.2021
 
Более 90 тысяч избирателей в Ростовской области проголосовали онлайн

Более 90 тысяч избирателей в Ростовской области проголосовали на выборах в Госдуму онлайн

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Более 90 тысяч избирателей проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму в первые часы голосования в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.
"На данный момент более 90 тысяч избирателей Ростовской области проголосовали дистанционно", - сказал собеседник агентства.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области. Общая численность избирателей в регионе - 3 182 628.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
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