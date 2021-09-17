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Более десяти процентов подавших заявления избирателей проголосовали онлайн

Более десяти процентов подавших заявления избирателей проголосовали онлайн - РИА Новости, 17.09.2021

Более десяти процентов подавших заявления избирателей проголосовали онлайн

Более 10% от общего числа подавших заявления избирателей отдали свой голос на выборах при помощи федеральной платформы для онлайн-голосования, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:20

2021-09-17T09:20

2021-09-17T09:54

выборы в государственную думу

политика

ярославская область

севастополь

госдума рф

олег качанов

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 10% от общего числа подавших заявления избирателей отдали свой голос на выборах при помощи федеральной платформы для онлайн-голосования, сообщает пресс-служба Минцифры РФ."Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе успешно стартовало в 08.00 в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. На 08.45 утра 17 сентября более 10% от общего количества подавших заявления россиян успешно проголосовали", - заявил замглавы министерства Олег Качанов, слова которого приводит пресс-служба.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

ярославская область

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ярославская область, севастополь, госдума рф, олег качанов