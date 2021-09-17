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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/onlayn-1750455668.html
Более десяти процентов подавших заявления избирателей проголосовали онлайн
Более десяти процентов подавших заявления избирателей проголосовали онлайн - РИА Новости, 17.09.2021
Более десяти процентов подавших заявления избирателей проголосовали онлайн
Более 10% от общего числа подавших заявления избирателей отдали свой голос на выборах при помощи федеральной платформы для онлайн-голосования, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:20
2021-09-17T09:54
выборы в государственную думу
политика
ярославская область
севастополь
госдума рф
олег качанов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 10% от общего числа подавших заявления избирателей отдали свой голос на выборах при помощи федеральной платформы для онлайн-голосования, сообщает пресс-служба Минцифры РФ."Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе успешно стартовало в 08.00 в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. На 08.45 утра 17 сентября более 10% от общего количества подавших заявления россиян успешно проголосовали", - заявил замглавы министерства Олег Качанов, слова которого приводит пресс-служба.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, ярославская область, севастополь, госдума рф, олег качанов
09:20 17.09.2021 (обновлено: 09:54 17.09.2021)
 
Более десяти процентов подавших заявления избирателей проголосовали онлайн

Более десяти процентов от подавших заявления избирателей проголосовали онлайн

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов в Госдуму
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 10% от общего числа подавших заявления избирателей отдали свой голос на выборах при помощи федеральной платформы для онлайн-голосования, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
"Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе успешно стартовало в 08.00 в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. На 08.45 утра 17 сентября более 10% от общего количества подавших заявления россиян успешно проголосовали", - заявил замглавы министерства Олег Качанов, слова которого приводит пресс-служба.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаЯрославская областьСевастопольГосдума РФОлег Качанов
 
 
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