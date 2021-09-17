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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/ocheredi-1750509867.html
В Кремле прокомментировали сообщения об очередях на выборах в Госдуму
В Кремле прокомментировали сообщения об очередях на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
В Кремле прокомментировали сообщения об очередях на выборах в Госдуму
Очереди из желающих проголосовать на выборах в Госдуму в первый день голосования - нормальная практика, так как граждане могут работать в выходные, либо,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:01
2021-09-17T13:01
выборы в государственную думу
политика
дмитрий песков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Очереди из желающих проголосовать на выборах в Госдуму в первый день голосования - нормальная практика, так как граждане могут работать в выходные, либо, наоборот, хотят освободить себе эти дни, никакой проблемы в этом нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков выразил недоумение по поводу того, что очереди на некоторых участках сочли фактом принуждения к голосованию."А почему вы считаете, что речь идет о практике принуждения идти голосовать именно сейчас?" - сказал он.По его словам, некоторые сотрудники бюджетных организаций, например, правоохранительных органов, могли прийти голосовать в пятницу, так как в выходные работают."А может быть, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство. Никакой проблемы нет, абсолютно", - добавил Песков.
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политика, дмитрий песков, госдума рф, россия
13:01 17.09.2021
 
В Кремле прокомментировали сообщения об очередях на выборах в Госдуму

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал сообщения об очередях на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
Люди голосуют на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Очереди из желающих проголосовать на выборах в Госдуму в первый день голосования - нормальная практика, так как граждане могут работать в выходные, либо, наоборот, хотят освободить себе эти дни, никакой проблемы в этом нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Люди приходят голосовать, и военные голосуют, и полицейские голосуют. Это абсолютно нормальная практика. Голосование трехдневное, очень много людей хотят побыстрее проголосовать, освободить себе выходные. Кто-то, наоборот, хочет сходить на выходные. Откуда вывод, что это принуждение?", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как президент относится к тому, что бюджетникам рекомендуют проголосовать именно в первый день выборов.
Песков выразил недоумение по поводу того, что очереди на некоторых участках сочли фактом принуждения к голосованию.
"А почему вы считаете, что речь идет о практике принуждения идти голосовать именно сейчас?" - сказал он.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
По его словам, некоторые сотрудники бюджетных организаций, например, правоохранительных органов, могли прийти голосовать в пятницу, так как в выходные работают.
"А может быть, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство. Никакой проблемы нет, абсолютно", - добавил Песков.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаДмитрий ПесковГосдума РФРоссия
 
 
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