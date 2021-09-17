https://ria.ru/20210917/ocheredi-1750509867.html

В Кремле прокомментировали сообщения об очередях на выборах в Госдуму

В Кремле прокомментировали сообщения об очередях на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

В Кремле прокомментировали сообщения об очередях на выборах в Госдуму

Очереди из желающих проголосовать на выборах в Госдуму в первый день голосования - нормальная практика, так как граждане могут работать в выходные, либо,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:01

2021-09-17T13:01

2021-09-17T13:01

выборы в государственную думу

политика

дмитрий песков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Очереди из желающих проголосовать на выборах в Госдуму в первый день голосования - нормальная практика, так как граждане могут работать в выходные, либо, наоборот, хотят освободить себе эти дни, никакой проблемы в этом нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков выразил недоумение по поводу того, что очереди на некоторых участках сочли фактом принуждения к голосованию."А почему вы считаете, что речь идет о практике принуждения идти голосовать именно сейчас?" - сказал он.По его словам, некоторые сотрудники бюджетных организаций, например, правоохранительных органов, могли прийти голосовать в пятницу, так как в выходные работают."А может быть, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство. Никакой проблемы нет, абсолютно", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

россия

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политика, дмитрий песков, госдума рф, россия