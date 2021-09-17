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Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму
Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму
Глава Якутии Айсен Николаев вместе с супругой Людмилой Николаевой проголосовали в первый день выборов, об этом он сообщил на своей странице в Instagram. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:32
2021-09-17T13:32
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вместе с супругой Людмилой Николаевой проголосовали в первый день выборов, об этом он сообщил на своей странице в Instagram."Вместе с супругой Людмилой Валерьевной сделали свой выбор!" - рассказал глава республики.Ранее отмечалось, что в Якутии открылись 822 избирательных участка, в том числе 28 временных, в республике более 646 тысяч избирателей. Кроме думских здесь пройдут дополнительные выборы в региональный парламент (Ил Тумэн), а также муниципальные выборы.
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политика, госдума рф, айсен николаев, республика саха (якутия)
13:32 17.09.2021
 
Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму

Глава Якутии и его супруга проголосовали в первый день выборов в Госдуму

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЯКУТСК, 17 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вместе с супругой Людмилой Николаевой проголосовали в первый день выборов, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Вместе с супругой Людмилой Валерьевной сделали свой выбор!" - рассказал глава республики.
Ранее отмечалось, что в Якутии открылись 822 избирательных участка, в том числе 28 временных, в республике более 646 тысяч избирателей. Кроме думских здесь пройдут дополнительные выборы в региональный парламент (Ил Тумэн), а также муниципальные выборы.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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