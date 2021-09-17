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Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму

Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму

Глава Якутии Айсен Николаев вместе с супругой Людмилой Николаевой проголосовали в первый день выборов, об этом он сообщил на своей странице в Instagram. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:32

2021-09-17T13:32

2021-09-17T13:32

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 17 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вместе с супругой Людмилой Николаевой проголосовали в первый день выборов, об этом он сообщил на своей странице в Instagram."Вместе с супругой Людмилой Валерьевной сделали свой выбор!" - рассказал глава республики.Ранее отмечалось, что в Якутии открылись 822 избирательных участка, в том числе 28 временных, в республике более 646 тысяч избирателей. Кроме думских здесь пройдут дополнительные выборы в региональный парламент (Ил Тумэн), а также муниципальные выборы.

республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, айсен николаев, республика саха (якутия)