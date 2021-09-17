https://ria.ru/20210917/nato-1750622079.html

Греция заверила НАТО в полной поддержке

Греция заверила НАТО в полной поддержке - РИА Новости, 17.09.2021

Греция заверила НАТО в полной поддержке

Греция является надежным союзником НАТО, заявил начальник генштаба национальной обороны Греции Константинос Флорос на церемонии открытия заседания Военного... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T22:10

2021-09-17T22:10

2021-09-17T22:10

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АФИНЫ, 17 сен - РИА Новости. Греция является надежным союзником НАТО, заявил начальник генштаба национальной обороны Греции Константинос Флорос на церемонии открытия заседания Военного комитета НАТО (высшего военного органа альянса) на уровне начальников генштабов стран-союзниц. Церемония прошла в военно-морской академии, ее транслировало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT. Военный комитет НАТО будет заседать три дня."Греция с 1952 года была важным членом НАТО. Она всегда поддерживала все усилия по поддержанию роли НАТО. Альянс всегда давал нам наилучшие советы в том, что касается стратегической среды и будущего каждой страны", - заявил Флорос. По его мнению, НАТО немедленно воспринимает все изменения в геополитической обстановке и может сразу приспосабливаться к ним. "У нас будет прекрасная возможность обсудить, что мы должны сделать, чтобы правильным образом реализовать концепцию до 2030 года", - сказал начальник греческого генштаба.Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что заседание проходит в очень важный момент для альянса. "Военный комитет НАТО предоставляет всю важнейшую военную информацию, которая отражает готовность НАТО к ответу. Потому что НАТО всегда должна быть готовой ожидать того, чего не ждёт никто", - отметил Бауэр. Его выступление транслировалось с переводом на греческий язык.Министр национальной обороны Никос Панайотопулос считает, что сейчас альянс стоит перед новыми вызовами, такими, как недавнее возвращение талибов (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) к власти в Афганистане и разрушение стабильности в регионе, что ведёт к большим потокам мигрантов.Панайотопулос уверен, что Греция является важным союзником, который может сделать НАТО ближе к странам региона. "Поэтому мы делаем большие инвестиции в военное вооружение, чтобы повысить наши возможности, и я считаю, что это идёт на пользу и НАТО", - сказал министр.Вице-премьер Панайотис Пикраменос заявил, что Греция внесёт свой вклад в готовность НАТО ответить на угрозы и вызовы во всем регионе.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210916/soyuz-1750326070.html

https://ria.ru/20210911/nato-1749665660.html

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в мире, талибан, греция, нато