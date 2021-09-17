https://ria.ru/20210917/nablyudenie-1750434147.html

"Единая Россия" открыла ситуационный центр по наблюдению за выборами

"Единая Россия" открыла ситуационный центр по наблюдению за выборами - РИА Новости, 17.09.2021

"Единая Россия" открыла ситуационный центр по наблюдению за выборами

"Единая Россия" в первый день голосования открыла ситуационный центр по контролю и наблюдению за выборами, данные в него будут поступать со всей страны... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:57

2021-09-17T00:57

2021-09-17T00:57

выборы в государственную думу

политика

андрей турчак

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Единая Россия" в первый день голосования открыла ситуационный центр по контролю и наблюдению за выборами, данные в него будут поступать со всей страны круглосуточно, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Уточняется, что ключевая задача наблюдателей - это контроль за соблюдением требований эпидемиологической безопасности на участках."Помимо этого, наши наблюдатели традиционно будут передавать информацию об открытии участков, явке, проведению выездного голосования, возможным нарушениям. Специально для удобства их работы и оперативного получения данных создано приложение "Наблюдатель", в которое можно загрузить фото и видеоматериалы для проверки", - рассказал Турчак.Данные о выборах по всей стране будут поступать в центр круглосуточно в режиме онлайн, подчеркивают в партии. В центре также дежурят юристы, которые находятся на связи не только с наблюдателями, но и с региональными отделениями партии. Турчак отметил, что такая координация обеспечит легитимность и прозрачность голосования."Они анализируют поступающую информацию, дают правовую оценку сообщениям с избирательных участков, а также имеют возможность оперативно по ВКС выйти на связь с любым региональным ситуационным центром "Единой России". Это позволит в режиме реального времени решать возникающие вопросы… Данные, которые заводят в нашу систему наблюдатели, должны совпадать с теми, что представлены в системе ГАС "Выборы". Это позволит не ослаблять внимание и контроль за возможными провокациями", - заключил Турчак.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/zapret-1750432878.html

https://ria.ru/20210917/agitatsiya-1750433364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, андрей турчак, единая россия, госдума рф