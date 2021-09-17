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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/nablyudenie-1750434147.html
"Единая Россия" открыла ситуационный центр по наблюдению за выборами
"Единая Россия" открыла ситуационный центр по наблюдению за выборами - РИА Новости, 17.09.2021
"Единая Россия" открыла ситуационный центр по наблюдению за выборами
"Единая Россия" в первый день голосования открыла ситуационный центр по контролю и наблюдению за выборами, данные в него будут поступать со всей страны... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:57
2021-09-17T00:57
выборы в государственную думу
политика
андрей турчак
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Единая Россия" в первый день голосования открыла ситуационный центр по контролю и наблюдению за выборами, данные в него будут поступать со всей страны круглосуточно, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Уточняется, что ключевая задача наблюдателей - это контроль за соблюдением требований эпидемиологической безопасности на участках."Помимо этого, наши наблюдатели традиционно будут передавать информацию об открытии участков, явке, проведению выездного голосования, возможным нарушениям. Специально для удобства их работы и оперативного получения данных создано приложение "Наблюдатель", в которое можно загрузить фото и видеоматериалы для проверки", - рассказал Турчак.Данные о выборах по всей стране будут поступать в центр круглосуточно в режиме онлайн, подчеркивают в партии. В центре также дежурят юристы, которые находятся на связи не только с наблюдателями, но и с региональными отделениями партии. Турчак отметил, что такая координация обеспечит легитимность и прозрачность голосования."Они анализируют поступающую информацию, дают правовую оценку сообщениям с избирательных участков, а также имеют возможность оперативно по ВКС выйти на связь с любым региональным ситуационным центром "Единой России". Это позволит в режиме реального времени решать возникающие вопросы… Данные, которые заводят в нашу систему наблюдатели, должны совпадать с теми, что представлены в системе ГАС "Выборы". Это позволит не ослаблять внимание и контроль за возможными провокациями", - заключил Турчак.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, андрей турчак, единая россия, госдума рф
00:57 17.09.2021
 
"Единая Россия" открыла ситуационный центр по наблюдению за выборами

ЕР в первый день голосования открыла ситуационный центр по наблюдению за выборами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Единая Россия" в первый день голосования открыла ситуационный центр по контролю и наблюдению за выборами, данные в него будут поступать со всей страны круглосуточно, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Федеральный ситуационный центр "Единой России" будет работать по нескольким направлениям. Основное – работа с наблюдателями. Их более 100 тысяч человек, они представлены абсолютно на всех избирательных участках в стране, даже самых отдаленных", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Уточняется, что ключевая задача наблюдателей - это контроль за соблюдением требований эпидемиологической безопасности на участках.
"Помимо этого, наши наблюдатели традиционно будут передавать информацию об открытии участков, явке, проведению выездного голосования, возможным нарушениям. Специально для удобства их работы и оперативного получения данных создано приложение "Наблюдатель", в которое можно загрузить фото и видеоматериалы для проверки", - рассказал Турчак.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
00:40
Вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах
Данные о выборах по всей стране будут поступать в центр круглосуточно в режиме онлайн, подчеркивают в партии. В центре также дежурят юристы, которые находятся на связи не только с наблюдателями, но и с региональными отделениями партии. Турчак отметил, что такая координация обеспечит легитимность и прозрачность голосования.
"Они анализируют поступающую информацию, дают правовую оценку сообщениям с избирательных участков, а также имеют возможность оперативно по ВКС выйти на связь с любым региональным ситуационным центром "Единой России". Это позволит в режиме реального времени решать возникающие вопросы… Данные, которые заводят в нашу систему наблюдатели, должны совпадать с теми, что представлены в системе ГАС "Выборы". Это позволит не ослаблять внимание и контроль за возможными провокациями", - заключил Турчак.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Информационный плакат избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
00:45
Завершилась агитация на выборах в Госдуму
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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