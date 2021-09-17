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Международные наблюдатели посетили ситуационный центр Общественной палаты

Международные наблюдатели посетили ситуационный центр Общественной палаты - РИА Новости, 17.09.2021

Международные наблюдатели посетили ситуационный центр Общественной палаты

Международные наблюдатели на выборах в России из ЛАГ и Арабской ассоциации избирательных органов (АрАИО) посетили ситуационный центр Общественной палаты РФ,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:17

2021-09-17T17:17

2021-09-17T17:17

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Международные наблюдатели на выборах в России из ЛАГ и Арабской ассоциации избирательных органов (АрАИО) посетили ситуационный центр Общественной палаты РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.Прибывшие в ситуационный центр ОП РФ наблюдатели представляют Венесуэлу, Доминиканскую Республику, Индонезию, Турцию, ЮАР, Бурунди, Бангладеш, Сербию и другие страны.Ситуационный центр ОП РФ круглосуточно наблюдает за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов. Более 40 волонтеров ситуационного центра в режиме реального времени получают информацию о ходе голосования от общественных наблюдателей на избирательных участках, а также обрабатывают сообщения, поступающие через горячую линию и мобильное приложение "Общественный наблюдатель".По данным ЦИК, наблюдать за выборами в России, помимо представителей АрАИО и ЛАГ, прибыли представили организаций МПА СНГ, ПА ОДКБ, ШОС, ПАСЕ, ПАЧЭС, МПА Православия, Парламентское собрание союза Беларуси и России, Миссия наблюдателей от СНГ.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, бангладеш, сербия, одкб, лига арабских государств, госдума рф, выборы в государственную думу, россия