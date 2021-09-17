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Наблюдатель ОДКБ оценил избирательную систему в России

Наблюдатель ОДКБ оценил избирательную систему в России - РИА Новости, 17.09.2021

Наблюдатель ОДКБ оценил избирательную систему в России

Информационные атаки на Россию продолжаются, но избирательная система РФ устойчива к ним, считает наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОДКБ, член постоянной... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:37

2021-09-17T19:37

2021-09-17T19:38

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Информационные атаки на Россию продолжаются, но избирательная система РФ устойчива к ним, считает наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОДКБ, член постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию верхней палаты парламента Белоруссии Игорь Гедич.Группа международных наблюдателей ПА ОДКБ провела сегодня в Госдуме встречи с представителями парламентских партий."На встрече с представителями партии "Единая Россия" говорили о том, что информационные атаки продолжаются, усиливаются. Но избирательная система в РФ устойчивая. Те заявления и вещи, которые я видел, позволяют быть уверенным в этом. Проделана работа на программном уровне, в информационном поле. О том, чего добивается коллективный Запад, все знают. Выбор народа России – самое главное", - сказал Гедич, слова которого привел Telegram-канал ПА ОДКБ.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, одкб, госдума рф, выборы в государственную думу, россия