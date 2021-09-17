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Наблюдатель из Франции назвал позицию ЕП по выборам в Крыму странной

Наблюдатель из Франции назвал позицию ЕП по выборам в Крыму странной - РИА Новости, 17.09.2021

Наблюдатель из Франции назвал позицию ЕП по выборам в Крыму странной

Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер назвал странной позицию Европарламента по непризнанию выборов в Крыму. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:23

2021-09-17T17:23

2021-09-17T18:21

выборы в государственную думу

политика

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франция

выборы в государственную думу

жером ламбер

европарламент

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер назвал странной позицию Европарламента по непризнанию выборов в Крыму.Ранее Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными"."Очень странно и даже недопустимо говорить заранее о результатах выборов, которые еще не закончились", - сказал журналистам Ламбер.По его словам, депутатам Европарламента стоило самим приехать в Россию в качестве наблюдателей и убедиться, что российские граждане голосуют свободно и осознанно.Голосование на думских и иных выборах проходит в России с 17 по 19 сентября.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, франция, выборы в государственную думу, жером ламбер, европарламент, россия