Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор
Эксперт Волкова предостерегла россиян от выкидывания в мусор батареек, лампочек и лекарств
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтработанные батарейки, собранные для отправки на переработку
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Большинство из нас не задумываясь выбрасывают все ненужное в мусоропровод или специальные контейнеры. Однако часть бытовых предметов так утилизировать опасно, а многие виды техники можно отправить на вторичную переработку, рассказала агентству “Прайм” ведущий эксперт института “Центр развития” НИУ ВШЭ Анна Волкова.
Утилизация обычным образом – в мусоропровод или контейнер – невозможна для батареек, лампочек, лекарств, красок, химикатов, ртутных градусников, бытовой химии, косметики, клеев, лаков и многих стройматериалов. Они могут быть опасны для здоровья людей. “А компьютеры и электронику, старую бытовую технику вполне можно разделить на составляющие ее компоненты и часть утилизировать, а часть пустить во вторичный оборот”, – указала эксперт.
14 сентября, 10:32Вопрос-ответ – РИА НедвижимостьКуда выбрасывать батарейки?
При этом люди не должны испытывать проблемы с тем, чтобы выбросить опасный или не подлежащий стандартной переработке мусор – человек не должен бегать по городу с перегоревшей лампочкой или севшей батарейкой, думая, куда их деть. Поэтому важно создавать инфраструктуру для утилизации таких предметов. Не так давно в Москве появились разноцветные мусорные баки, предназначенные для раздельного сбора мусора. Есть и мобильные точки приема – люди знают, когда они приедут и готовят пакеты заранее, заключила Волкова.