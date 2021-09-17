https://ria.ru/20210917/musor-1750436019.html

Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор

Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор - РИА Новости, 17.09.2021

Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор

Большинство из нас не задумываясь выбрасывают все ненужное в мусоропровод или специальные контейнеры. Однако часть бытовых предметов так утилизировать опасно, а РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T03:18

2021-09-17T03:18

2021-09-17T03:18

общество

мусор

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Большинство из нас не задумываясь выбрасывают все ненужное в мусоропровод или специальные контейнеры. Однако часть бытовых предметов так утилизировать опасно, а многие виды техники можно отправить на вторичную переработку, рассказала агентству “Прайм” ведущий эксперт института “Центр развития” НИУ ВШЭ Анна Волкова.Утилизация обычным образом – в мусоропровод или контейнер – невозможна для батареек, лампочек, лекарств, красок, химикатов, ртутных градусников, бытовой химии, косметики, клеев, лаков и многих стройматериалов. Они могут быть опасны для здоровья людей. “А компьютеры и электронику, старую бытовую технику вполне можно разделить на составляющие ее компоненты и часть утилизировать, а часть пустить во вторичный оборот”, – указала эксперт.При этом люди не должны испытывать проблемы с тем, чтобы выбросить опасный или не подлежащий стандартной переработке мусор – человек не должен бегать по городу с перегоревшей лампочкой или севшей батарейкой, думая, куда их деть. Поэтому важно создавать инфраструктуру для утилизации таких предметов. Не так давно в Москве появились разноцветные мусорные баки, предназначенные для раздельного сбора мусора. Есть и мобильные точки приема – люди знают, когда они приедут и готовят пакеты заранее, заключила Волкова.

https://realty.ria.ru/directly_questions/20210914/batareyki-1749958799.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мусор, высшая школа экономики (вшэ)