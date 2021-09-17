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Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор
Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор - РИА Новости, 17.09.2021
Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор
Большинство из нас не задумываясь выбрасывают все ненужное в мусоропровод или специальные контейнеры. Однако часть бытовых предметов так утилизировать опасно, а РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T03:18
2021-09-17T03:18
общество
мусор
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Большинство из нас не задумываясь выбрасывают все ненужное в мусоропровод или специальные контейнеры. Однако часть бытовых предметов так утилизировать опасно, а многие виды техники можно отправить на вторичную переработку, рассказала агентству “Прайм” ведущий эксперт института “Центр развития” НИУ ВШЭ Анна Волкова.Утилизация обычным образом – в мусоропровод или контейнер – невозможна для батареек, лампочек, лекарств, красок, химикатов, ртутных градусников, бытовой химии, косметики, клеев, лаков и многих стройматериалов. Они могут быть опасны для здоровья людей. “А компьютеры и электронику, старую бытовую технику вполне можно разделить на составляющие ее компоненты и часть утилизировать, а часть пустить во вторичный оборот”, – указала эксперт.При этом люди не должны испытывать проблемы с тем, чтобы выбросить опасный или не подлежащий стандартной переработке мусор – человек не должен бегать по городу с перегоревшей лампочкой или севшей батарейкой, думая, куда их деть. Поэтому важно создавать инфраструктуру для утилизации таких предметов. Не так давно в Москве появились разноцветные мусорные баки, предназначенные для раздельного сбора мусора. Есть и мобильные точки приема – люди знают, когда они приедут и готовят пакеты заранее, заключила Волкова.
https://realty.ria.ru/directly_questions/20210914/batareyki-1749958799.html
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общество, мусор, высшая школа экономики (вшэ)
03:18 17.09.2021
 
Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор

Эксперт Волкова предостерегла россиян от выкидывания в мусор батареек, лампочек и лекарств

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтработанные батарейки, собранные для отправки на переработку
Отработанные батарейки, собранные для отправки на переработку - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Большинство из нас не задумываясь выбрасывают все ненужное в мусоропровод или специальные контейнеры. Однако часть бытовых предметов так утилизировать опасно, а многие виды техники можно отправить на вторичную переработку, рассказала агентству “Прайм” ведущий эксперт института “Центр развития” НИУ ВШЭ Анна Волкова.
Утилизация обычным образом – в мусоропровод или контейнер – невозможна для батареек, лампочек, лекарств, красок, химикатов, ртутных градусников, бытовой химии, косметики, клеев, лаков и многих стройматериалов. Они могут быть опасны для здоровья людей. “А компьютеры и электронику, старую бытовую технику вполне можно разделить на составляющие ее компоненты и часть утилизировать, а часть пустить во вторичный оборот”, – указала эксперт.
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 10:32Вопрос-ответ – РИА Недвижимость
Куда выбрасывать батарейки?
При этом люди не должны испытывать проблемы с тем, чтобы выбросить опасный или не подлежащий стандартной переработке мусор – человек не должен бегать по городу с перегоревшей лампочкой или севшей батарейкой, думая, куда их деть. Поэтому важно создавать инфраструктуру для утилизации таких предметов. Не так давно в Москве появились разноцветные мусорные баки, предназначенные для раздельного сбора мусора. Есть и мобильные точки приема – люди знают, когда они приедут и готовят пакеты заранее, заключила Волкова.
 
ОбществомусорВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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