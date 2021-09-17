Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/murmansk-1750475037.html
В Мурманской области началось электронное голосование
В Мурманской области началось электронное голосование - РИА Новости, 17.09.2021
В Мурманской области началось электронное голосование
Дистанционное электронное голосование началось утром в пятницу в Мурманской области, процедура голосования занимает всего несколько минут, передает... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:49
2021-09-17T10:49
выборы в государственную думу
политика
мурманская область
мурманская областная дума
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750355845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f679e730a99695c5aa7d563747afb55.jpg
МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Дистанционное электронное голосование началось утром в пятницу в Мурманской области, процедура голосования занимает всего несколько минут, передает корреспондент РИА Новости.Мурманская область стала одним из семи российских регионов, где проголосовать можно онлайн. Как передает корреспондент РИА Новости, для голосования нужно сначала подтвердить личность через портал Госуслуг и получить персональный код шифрования, после чего пользователь попадает в анонимную зону для голосования.Избиратели Мурманской области получают четыре бюллетеня дистанционного электронного голосования - два на выборах депутатов Госдумы и два на выборах депутатов Мурманской областной думы. Указано, что выдача бюллетеней завершится 19 сентября в 20.00 мск. В каждом бюллетене избирателю нужно сначала ознакомиться со всем списком, после чего можно сделать выбор.Процедура электронного голосования занимает всего несколько минут.Всего, по данным регионального избиркома, всего для участия в выборах через систему дистанционного электронного голосования зарегистрировались порядка 49 тысяч избирателей Мурманской области (8,6% от общего числа).По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750355845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23e93a0767444abe93516530b3d864b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, мурманская область, мурманская областная дума, госдума рф
10:49 17.09.2021
 
В Мурманской области началось электронное голосование

В Мурманской области началось электронное голосование на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов в Госдуму
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Дистанционное электронное голосование началось утром в пятницу в Мурманской области, процедура голосования занимает всего несколько минут, передает корреспондент РИА Новости.
Мурманская область стала одним из семи российских регионов, где проголосовать можно онлайн. Как передает корреспондент РИА Новости, для голосования нужно сначала подтвердить личность через портал Госуслуг и получить персональный код шифрования, после чего пользователь попадает в анонимную зону для голосования.
Избиратели Мурманской области получают четыре бюллетеня дистанционного электронного голосования - два на выборах депутатов Госдумы и два на выборах депутатов Мурманской областной думы. Указано, что выдача бюллетеней завершится 19 сентября в 20.00 мск. В каждом бюллетене избирателю нужно сначала ознакомиться со всем списком, после чего можно сделать выбор.
Процедура электронного голосования занимает всего несколько минут.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
Всего, по данным регионального избиркома, всего для участия в выборах через систему дистанционного электронного голосования зарегистрировались порядка 49 тысяч избирателей Мурманской области (8,6% от общего числа).
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМурманская областьМурманская областная ДумаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при вооруженном нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния