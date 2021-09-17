https://ria.ru/20210917/murmansk-1750475037.html

В Мурманской области началось электронное голосование

В Мурманской области началось электронное голосование - РИА Новости, 17.09.2021

В Мурманской области началось электронное голосование

Дистанционное электронное голосование началось утром в пятницу в Мурманской области, процедура голосования занимает всего несколько минут, передает... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:49

2021-09-17T10:49

2021-09-17T10:49

выборы в государственную думу

политика

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госдума рф

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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Дистанционное электронное голосование началось утром в пятницу в Мурманской области, процедура голосования занимает всего несколько минут, передает корреспондент РИА Новости.Мурманская область стала одним из семи российских регионов, где проголосовать можно онлайн. Как передает корреспондент РИА Новости, для голосования нужно сначала подтвердить личность через портал Госуслуг и получить персональный код шифрования, после чего пользователь попадает в анонимную зону для голосования.Избиратели Мурманской области получают четыре бюллетеня дистанционного электронного голосования - два на выборах депутатов Госдумы и два на выборах депутатов Мурманской областной думы. Указано, что выдача бюллетеней завершится 19 сентября в 20.00 мск. В каждом бюллетене избирателю нужно сначала ознакомиться со всем списком, после чего можно сделать выбор.Процедура электронного голосования занимает всего несколько минут.Всего, по данным регионального избиркома, всего для участия в выборах через систему дистанционного электронного голосования зарегистрировались порядка 49 тысяч избирателей Мурманской области (8,6% от общего числа).По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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политика, мурманская область, мурманская областная дума, госдума рф