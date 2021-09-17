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Возле УИК в Москве заметили "газель" с плакатом кандидата
Возле УИК в Москве заметили "газель" с плакатом кандидата - РИА Новости, 17.09.2021
Возле УИК в Москве заметили "газель" с плакатом кандидата
"Газель" с агитационным плакатом одного из кандидатов замечена у избирательных участков в Москве, Мосгоризбирком подал жалобу в ЦИК, сообщается в официальном... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:33
2021-09-17T15:33
2021-09-17T15:40
выборы в государственную думу
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госдума рф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Газель" с агитационным плакатом одного из кандидатов замечена у избирательных участков в Москве, Мосгоризбирком подал жалобу в ЦИК, сообщается в официальном Telegram-канале Мосгоризбикома.Ранее в социальных сетях появилось сообщение о незаконной агитации в Новой Москве, рядом с избирательными участками стоит "газель" с агитационным плакатом одного из кандидатов на выборы."МГИК провела проверку обращения. Факт нарушения подтверждается: "газель" с агитационным плакатом кандидата Даниила Махницкого стоит рядом с УИК №3396 и 3397. ГАИ разыскивает владельца автомобиля. Подана официальная жалоба в ЦИК", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Предвыборная агитация политических партий и кандидатов шла до 16 сентября.
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политика, москва, госдума рф, мосгоризбирком, новая москва
15:33 17.09.2021 (обновлено: 15:40 17.09.2021)
Возле УИК в Москве заметили "газель" с плакатом кандидата
Мосгоризбирком подал жалобу после сообщения о "газели" с плакатом депутата возле УИК