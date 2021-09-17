https://ria.ru/20210917/moskva-1750548870.html

Возле УИК в Москве заметили "газель" с плакатом кандидата

Возле УИК в Москве заметили "газель" с плакатом кандидата - РИА Новости, 17.09.2021

Возле УИК в Москве заметили "газель" с плакатом кандидата

"Газель" с агитационным плакатом одного из кандидатов замечена у избирательных участков в Москве, Мосгоризбирком подал жалобу в ЦИК, сообщается в официальном... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:33

2021-09-17T15:33

2021-09-17T15:40

выборы в государственную думу

политика

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госдума рф

мосгоризбирком

новая москва

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Газель" с агитационным плакатом одного из кандидатов замечена у избирательных участков в Москве, Мосгоризбирком подал жалобу в ЦИК, сообщается в официальном Telegram-канале Мосгоризбикома.Ранее в социальных сетях появилось сообщение о незаконной агитации в Новой Москве, рядом с избирательными участками стоит "газель" с агитационным плакатом одного из кандидатов на выборы."МГИК провела проверку обращения. Факт нарушения подтверждается: "газель" с агитационным плакатом кандидата Даниила Махницкого стоит рядом с УИК №3396 и 3397. ГАИ разыскивает владельца автомобиля. Подана официальная жалоба в ЦИК", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Предвыборная агитация политических партий и кандидатов шла до 16 сентября.

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политика, москва, госдума рф, мосгоризбирком, новая москва