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В Москве выявили 2537 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2537 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве выявили 2537 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 537, Санкт-Петербурге - 1738, Подмосковье - 837, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:16
2021-09-17T11:16
2021-09-17T11:16
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 537, Санкт-Петербурге - 1738, Подмосковье - 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 537, 2. Санкт-Петербург - 1738, 3. Московская область - 837", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2537 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве выявили 2537 новых случаев заражения коронавирусом