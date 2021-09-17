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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/moskva-1750483134.html
В Москве выявили 2537 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2537 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве выявили 2537 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 537, Санкт-Петербурге - 1738, Подмосковье - 837, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:16
2021-09-17T11:16
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 537, Санкт-Петербурге - 1738, Подмосковье - 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 537, 2. Санкт-Петербург - 1738, 3. Московская область - 837", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:16 17.09.2021
 
В Москве выявили 2537 новых случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: в Москве выявили 2537 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 537, Санкт-Петербурге - 1738, Подмосковье - 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 537, 2. Санкт-Петербург - 1738, 3. Московская область - 837", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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