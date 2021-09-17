https://ria.ru/20210917/moskva-1750466091.html
Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно
Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно - РИА Новости, 17.09.2021
Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно
Система онлайн-голосования в Москве работает штатно, электронная очередь - это нормально, это функционал системы, ждать приходится в среднем 15 минут, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:16
2021-09-17T10:16
2021-09-17T10:16
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования в Москве работает штатно, электронная очередь - это нормально, это функционал системы, ждать приходится в среднем 15 минут, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о неоткрывающейся странице электронного голосования.Он добавил, что ожидание в среднем длится до 15 минут.
https://ria.ru/20210917/ataki-1750465489.html
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общество, москва
Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно
Член правительства Москвы Костырко: онлайн-голосование проходит штатно