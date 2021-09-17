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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/moskva-1750466091.html
Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно
Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно - РИА Новости, 17.09.2021
Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно
Система онлайн-голосования в Москве работает штатно, электронная очередь - это нормально, это функционал системы, ждать приходится в среднем 15 минут, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:16
2021-09-17T10:16
выборы в государственную думу
общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования в Москве работает штатно, электронная очередь - это нормально, это функционал системы, ждать приходится в среднем 15 минут, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о неоткрывающейся странице электронного голосования.Он добавил, что ожидание в среднем длится до 15 минут.
https://ria.ru/20210917/ataki-1750465489.html
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общество, москва
10:16 17.09.2021
 
Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно

Член правительства Москвы Костырко: онлайн-голосование проходит штатно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ России стартовали выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации
В России стартовали выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования в Москве работает штатно, электронная очередь - это нормально, это функционал системы, ждать приходится в среднем 15 минут, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
10:13Выборы в Государственную думу
В Москве заявили о DDoS-атаках на портал дистанционного голосования
Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о неоткрывающейся странице электронного голосования.
"Система работает штатно. Электронная очередь - это функционал системы. Такой же, как очередь к врачу, в банке, в МФЦ", - рассказал Костырко.
Он добавил, что ожидание в среднем длится до 15 минут.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
09:51Выборы в Государственную думу
Член ЦИК рассказал, как проходит электронное голосование
 
Выборы в Государственную думуОбществоМосква
 
 
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