https://ria.ru/20210917/moskva-1750466091.html

Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно

Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно - РИА Новости, 17.09.2021

Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно

Система онлайн-голосования в Москве работает штатно, электронная очередь - это нормально, это функционал системы, ждать приходится в среднем 15 минут, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:16

2021-09-17T10:16

2021-09-17T10:16

выборы в государственную думу

общество

москва

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования в Москве работает штатно, электронная очередь - это нормально, это функционал системы, ждать приходится в среднем 15 минут, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о неоткрывающейся странице электронного голосования.Он добавил, что ожидание в среднем длится до 15 минут.

https://ria.ru/20210917/ataki-1750465489.html

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750461292.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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