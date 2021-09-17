https://ria.ru/20210917/moskva-1750456137.html

В Москве открылись все избирательные участки

В Москве открылись все избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021

В Москве открылись все избирательные участки

Все избирательные участки в Москве открылись, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в пятницу. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:21

2021-09-17T09:21

2021-09-17T09:21

выборы в государственную думу

политика

москва

московская городская избирательная комиссия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

юрий ермолов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750455313_0:168:2941:1822_1920x0_80_0_0_b67f8144a00c58af3d9b9947a8b43d98.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Все избирательные участки в Москве открылись, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в пятницу."Все избирательные участки открылись. При этом на 7 избирательных участках с 6 часов голосуют военнослужащие Росгвардии, которые обеспечивают правопорядок в течение всех дней голосования, в том числе на избирательных участках", - рассказал Ермолов.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750455045.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, московская городская избирательная комиссия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юрий ермолов