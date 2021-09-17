https://ria.ru/20210917/moskva-1750456137.html
В Москве открылись все избирательные участки
В Москве открылись все избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве открылись все избирательные участки
Все избирательные участки в Москве открылись, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в пятницу. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:21
2021-09-17T09:21
2021-09-17T09:21
выборы в государственную думу
политика
москва
московская городская избирательная комиссия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
юрий ермолов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Все избирательные участки в Москве открылись, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в пятницу."Все избирательные участки открылись. При этом на 7 избирательных участках с 6 часов голосуют военнослужащие Росгвардии, которые обеспечивают правопорядок в течение всех дней голосования, в том числе на избирательных участках", - рассказал Ермолов.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750455045.html
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политика, москва, московская городская избирательная комиссия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юрий ермолов
В Москве открылись все избирательные участки
Глава МГИК Ермолов: в Москве открылись все избирательные участки