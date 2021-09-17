https://ria.ru/20210917/moskalkova-1750609061.html

Москалькова договорилась с коллегами из Болгарии о сотрудничестве

Москалькова договорилась с коллегами из Болгарии о сотрудничестве - РИА Новости, 17.09.2021

Москалькова договорилась с коллегами из Болгарии о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:09

2021-09-17T20:09

2021-09-17T20:09

болгария

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена."Между народами России и Болгарии, пришли к взаимопониманию о нижеследующем: Стороны будут сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и Болгарии в пределах своей компетенции, определенной национальным законодательством каждой стороны", - говорится в сообщении.Кроме этого, аппарат российского омбудсмена и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии будут оперативно информировать друг друга о случаях нарушения прав и свобод граждан своих стран, о которых они были проинформированы посредством поданных жалоб."Уполномоченный по правам человека в РФ и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии в пределах своей компетенции будут рассматривать и принимать жалобы граждан РФ на территории Болгарии и граждан Болгарии на территории России соответственно", - добавляется в сообщении.Также аппарат уполномоченного по правам человека в России и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии будут помогать друг другу в расширении сотрудничества с зарубежными национальными правозащитными учреждениями, международными организациями и информировать друг друга об организованных мероприятиях.

https://ria.ru/20210611/zakonoproekt-1736671398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, татьяна москалькова, россия