https://ria.ru/20210917/moskalkova-1750609061.html
Москалькова договорилась с коллегами из Болгарии о сотрудничестве
Москалькова договорилась с коллегами из Болгарии о сотрудничестве - РИА Новости, 17.09.2021
Москалькова договорилась с коллегами из Болгарии о сотрудничестве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:09
2021-09-17T20:09
2021-09-17T20:09
болгария
татьяна москалькова
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена."Между народами России и Болгарии, пришли к взаимопониманию о нижеследующем: Стороны будут сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и Болгарии в пределах своей компетенции, определенной национальным законодательством каждой стороны", - говорится в сообщении.Кроме этого, аппарат российского омбудсмена и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии будут оперативно информировать друг друга о случаях нарушения прав и свобод граждан своих стран, о которых они были проинформированы посредством поданных жалоб."Уполномоченный по правам человека в РФ и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии в пределах своей компетенции будут рассматривать и принимать жалобы граждан РФ на территории Болгарии и граждан Болгарии на территории России соответственно", - добавляется в сообщении.Также аппарат уполномоченного по правам человека в России и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии будут помогать друг другу в расширении сотрудничества с зарубежными национальными правозащитными учреждениями, международными организациями и информировать друг друга об организованных мероприятиях.
https://ria.ru/20210611/zakonoproekt-1736671398.html
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болгария, татьяна москалькова, россия
Москалькова договорилась с коллегами из Болгарии о сотрудничестве
Москалькова подписала с коллегами из Болгарии меморандум о взаимопонимании
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии
подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
"Между народами России
и Болгарии, пришли к взаимопониманию о нижеследующем: Стороны будут сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и Болгарии в пределах своей компетенции, определенной национальным законодательством каждой стороны", - говорится в сообщении.
Кроме этого, аппарат российского омбудсмена и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии будут оперативно информировать друг друга о случаях нарушения прав и свобод граждан своих стран, о которых они были проинформированы посредством поданных жалоб.
"Уполномоченный по правам человека в РФ и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии в пределах своей компетенции будут рассматривать и принимать жалобы граждан РФ на территории Болгарии и граждан Болгарии на территории России соответственно", - добавляется в сообщении.
Также аппарат уполномоченного по правам человека в России и Комиссия по защите от дискриминации Болгарии будут помогать друг другу в расширении сотрудничества с зарубежными национальными правозащитными учреждениями, международными организациями и информировать друг друга об организованных мероприятиях.