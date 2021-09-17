Борисов исключил серьезное влияние дефицита микрочипов на автопром
Вице-премьер Борисов: дефицит микрочипов не приведет к серьезным потерям для автопрома
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Дефицит полупроводников не приведет к "серьезным потерям" для российского автопрома, он носит временный характер, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Это временное явление. Я не считаю, что для нас это очень серьезные потери. Остановки "АвтоВАЗа" на сутки-двое не являются критическими. Во-первых, существуют определенного рода запасы. Наш основной игрок в области производства автокомпонентов "Итэлма", который производит конечное оборудование для "Камаза" и "АвтоВАЗа", достаточно ритмично работает. Он тоже испытывает дефицит исходных компонентов", - прокомментировал Борисов.
Вице-премьер также подчеркнул, что дефицит полупроводников испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром. Сегодня он выбирается из этого кризиса, отметил Борисов.
Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. Также в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen. В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.
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