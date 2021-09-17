https://ria.ru/20210917/mikrochipy-1750433548.html

Борисов исключил серьезное влияние дефицита микрочипов на автопром

Борисов исключил серьезное влияние дефицита микрочипов на автопром - РИА Новости, 17.09.2021

Борисов исключил серьезное влияние дефицита микрочипов на автопром

Дефицит полупроводников не приведет к "серьезным потерям" для российского автопрома, он носит временный характер, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:49

2021-09-17T00:49

2021-09-17T00:49

тольятти

автоваз

volkswagen group

авто

юрий борисов (вице-премьер)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/15153/55/151535511_0:26:513:314_1920x0_80_0_0_6cfecd37e185e2f7a4ce3946c9e1c237.jpg

ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Дефицит полупроводников не приведет к "серьезным потерям" для российского автопрома, он носит временный характер, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.Вице-премьер также подчеркнул, что дефицит полупроводников испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром. Сегодня он выбирается из этого кризиса, отметил Борисов.Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. Также в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen. В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.

https://ria.ru/20210913/avtomat-1749868669.html

тольятти

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тольятти, автоваз, volkswagen group, авто, юрий борисов (вице-премьер), россия