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Борисов исключил серьезное влияние дефицита микрочипов на автопром
Борисов исключил серьезное влияние дефицита микрочипов на автопром - РИА Новости, 17.09.2021
Борисов исключил серьезное влияние дефицита микрочипов на автопром
Дефицит полупроводников не приведет к "серьезным потерям" для российского автопрома, он носит временный характер, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:49
2021-09-17T00:49
тольятти
автоваз
volkswagen group
авто
юрий борисов (вице-премьер)
россия
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Дефицит полупроводников не приведет к "серьезным потерям" для российского автопрома, он носит временный характер, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.Вице-премьер также подчеркнул, что дефицит полупроводников испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром. Сегодня он выбирается из этого кризиса, отметил Борисов.Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. Также в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen. В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.
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тольятти, автоваз, volkswagen group, авто, юрий борисов (вице-премьер), россия
00:49 17.09.2021
 
Борисов исключил серьезное влияние дефицита микрочипов на автопром

Вице-премьер Борисов: дефицит микрочипов не приведет к серьезным потерям для автопрома

© РИА Новости / Пятаков Сергей, STFУпаковка микрочипов
Упаковка микрочипов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Пятаков Сергей, STF
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Дефицит полупроводников не приведет к "серьезным потерям" для российского автопрома, он носит временный характер, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Это временное явление. Я не считаю, что для нас это очень серьезные потери. Остановки "АвтоВАЗа" на сутки-двое не являются критическими. Во-первых, существуют определенного рода запасы. Наш основной игрок в области производства автокомпонентов "Итэлма", который производит конечное оборудование для "Камаза" и "АвтоВАЗа", достаточно ритмично работает. Он тоже испытывает дефицит исходных компонентов", - прокомментировал Борисов.
Вице-премьер также подчеркнул, что дефицит полупроводников испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром. Сегодня он выбирается из этого кризиса, отметил Борисов.
Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. Также в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen. В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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ТольяттиАвтоВАЗVolkswagen GroupАвтоЮрий Борисов (вице-премьер)Россия
 
 
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