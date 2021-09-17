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Меркель проголосует на выборах в бундестаг по почте
Меркель проголосует на выборах в бундестаг по почте - РИА Новости, 17.09.2021
Меркель проголосует на выборах в бундестаг по почте
Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила воспользоваться возможностью голосования по почте на предстоящих 26 сентября выборах в бундестаг, сообщил официальный... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:40
2021-09-17T14:40
в мире
германия
ангела меркель
штеффен зайберт
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БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила воспользоваться возможностью голосования по почте на предстоящих 26 сентября выборах в бундестаг, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."Нет, потому что канцлер в этот раз воспользуется голосованием по почте", - заявил Зайберт в ответ на вопрос, пригласят ли прессу на участок, где будет голосовать Меркель.Он не стал отвечать на вопрос о причинах такого решения, сославшись на то, что каждый избиратель в ФРГ имеет право воспользоваться почтовым голосованием."Я могу вам только сообщить факт - она использует голосование почтой", - ответил он на вопрос, связано ли это решение с пандемией.Голосование по почте на выборах в бундестаг началось еще в августе, ЦИК ФРГ из-за пандемии ожидает значительный рост доли голосов, отданных по почте - в 2017 году такой возможностью воспользовались почти треть проголосовавших. Голосование на избирательных участках пройдет 26 сентября, Меркель, возглавляющая правительство ФРГ 16 лет, не претендует на новый срок в должности.
https://ria.ru/20210904/merkel-1748610291.html
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в мире, германия, ангела меркель, штеффен зайберт
14:40 17.09.2021
 
Меркель проголосует на выборах в бундестаг по почте

Канцлер ФРГ Меркель решила голосовать по почте на предстоящих выборах в бундестаг

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
 Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила воспользоваться возможностью голосования по почте на предстоящих 26 сентября выборах в бундестаг, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Нет, потому что канцлер в этот раз воспользуется голосованием по почте", - заявил Зайберт в ответ на вопрос, пригласят ли прессу на участок, где будет голосовать Меркель.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 08:00
Катастрофа Меркель: ошибка, упрямство или закономерный итог?
Он не стал отвечать на вопрос о причинах такого решения, сославшись на то, что каждый избиратель в ФРГ имеет право воспользоваться почтовым голосованием.
"Я могу вам только сообщить факт - она использует голосование почтой", - ответил он на вопрос, связано ли это решение с пандемией.
Голосование по почте на выборах в бундестаг началось еще в августе, ЦИК ФРГ из-за пандемии ожидает значительный рост доли голосов, отданных по почте - в 2017 году такой возможностью воспользовались почти треть проголосовавших. Голосование на избирательных участках пройдет 26 сентября, Меркель, возглавляющая правительство ФРГ 16 лет, не претендует на новый срок в должности.
Французский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 08:00
Талибы вмешались в выборы во Франции и Германии
 
В миреГерманияАнгела МеркельШтеффен Зайберт
 
 
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