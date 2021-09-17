https://ria.ru/20210917/merkel-1750536960.html
Меркель проголосует на выборах в бундестаг по почте
Меркель проголосует на выборах в бундестаг по почте - РИА Новости, 17.09.2021
Меркель проголосует на выборах в бундестаг по почте
Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила воспользоваться возможностью голосования по почте на предстоящих 26 сентября выборах в бундестаг, сообщил официальный... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:40
2021-09-17T14:40
2021-09-17T14:40
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БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила воспользоваться возможностью голосования по почте на предстоящих 26 сентября выборах в бундестаг, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."Нет, потому что канцлер в этот раз воспользуется голосованием по почте", - заявил Зайберт в ответ на вопрос, пригласят ли прессу на участок, где будет голосовать Меркель.Он не стал отвечать на вопрос о причинах такого решения, сославшись на то, что каждый избиратель в ФРГ имеет право воспользоваться почтовым голосованием."Я могу вам только сообщить факт - она использует голосование почтой", - ответил он на вопрос, связано ли это решение с пандемией.Голосование по почте на выборах в бундестаг началось еще в августе, ЦИК ФРГ из-за пандемии ожидает значительный рост доли голосов, отданных по почте - в 2017 году такой возможностью воспользовались почти треть проголосовавших. Голосование на избирательных участках пройдет 26 сентября, Меркель, возглавляющая правительство ФРГ 16 лет, не претендует на новый срок в должности.
https://ria.ru/20210904/merkel-1748610291.html
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в мире, германия, ангела меркель, штеффен зайберт
Меркель проголосует на выборах в бундестаг по почте
Канцлер ФРГ Меркель решила голосовать по почте на предстоящих выборах в бундестаг
БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
решила воспользоваться возможностью голосования по почте на предстоящих 26 сентября выборах в бундестаг, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт
.
"Нет, потому что канцлер в этот раз воспользуется голосованием по почте", - заявил Зайберт в ответ на вопрос, пригласят ли прессу на участок, где будет голосовать Меркель.
Он не стал отвечать на вопрос о причинах такого решения, сославшись на то, что каждый избиратель в ФРГ имеет право воспользоваться почтовым голосованием.
"Я могу вам только сообщить факт - она использует голосование почтой", - ответил он на вопрос, связано ли это решение с пандемией.
Голосование по почте на выборах в бундестаг началось еще в августе, ЦИК ФРГ из-за пандемии ожидает значительный рост доли голосов, отданных по почте - в 2017 году такой возможностью воспользовались почти треть проголосовавших. Голосование на избирательных участках пройдет 26 сентября, Меркель, возглавляющая правительство ФРГ 16 лет, не претендует на новый срок в должности.