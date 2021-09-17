Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/melikov-1750478063.html
Глава Дагестана проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Дагестана проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Дагестана проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Дагестана Сергей Меликов проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете в Махачкале. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:56
2021-09-17T10:56
выборы в государственную думу
политика
махачкала
республика дагестан
сергей меликов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737070936_0:66:3003:1755_1920x0_80_0_0_0bef956e34523a6a3d634cc50f9e5d03.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете в Махачкале.В Дагестане с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и муниципальные выборы.В республиканском избиркоме сообщили, что в 8.00 в пятницу в Дагестане открылись 1 926 избирательных участков, все они работают в штатном режиме, с соблюдением санитарных норм. На всех участках ведется видеонаблюдение.Голосование будет проходить в течение трех дней подряд с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с московским).
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737070936_186:0:2750:1923_1920x0_80_0_0_2ada20c964844cca9c02627aa97d128d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, махачкала, республика дагестан, сергей меликов
10:56 17.09.2021
 
Глава Дагестана проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Дагестана Меликов проголосовал на выборах в Госдуму одним из первых на своем участке

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске
 Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете в Махачкале.
В Дагестане с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и муниципальные выборы.
В республиканском избиркоме сообщили, что в 8.00 в пятницу в Дагестане открылись 1 926 избирательных участков, все они работают в штатном режиме, с соблюдением санитарных норм. На всех участках ведется видеонаблюдение.
Голосование будет проходить в течение трех дней подряд с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с московским).
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМахачкалаРеспублика ДагестанСергей Меликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при вооруженном нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
Лента новостейМолния