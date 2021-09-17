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Глава Дагестана проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Дагестана проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Дагестана проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Дагестана Сергей Меликов проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете в Махачкале. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:56

2021-09-17T10:56

2021-09-17T10:56

выборы в государственную думу

политика

махачкала

республика дагестан

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 17 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете в Махачкале.В Дагестане с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и муниципальные выборы.В республиканском избиркоме сообщили, что в 8.00 в пятницу в Дагестане открылись 1 926 избирательных участков, все они работают в штатном режиме, с соблюдением санитарных норм. На всех участках ведется видеонаблюдение.Голосование будет проходить в течение трех дней подряд с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с московским).

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, махачкала, республика дагестан, сергей меликов