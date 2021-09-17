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Глава Дагестана проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Дагестана проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Дагестана проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Дагестана Сергей Меликов проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете в Махачкале. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:56
2021-09-17T10:56
2021-09-17T10:56
выборы в государственную думу
политика
махачкала
республика дагестан
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 17 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете в Махачкале.В Дагестане с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и муниципальные выборы.В республиканском избиркоме сообщили, что в 8.00 в пятницу в Дагестане открылись 1 926 избирательных участков, все они работают в штатном режиме, с соблюдением санитарных норм. На всех участках ведется видеонаблюдение.Голосование будет проходить в течение трех дней подряд с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с московским).
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политика, махачкала, республика дагестан, сергей меликов
Глава Дагестана проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Дагестана Меликов проголосовал на выборах в Госдуму одним из первых на своем участке