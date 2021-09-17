https://ria.ru/20210917/makhachkala-1750551692.html
Шестерых школьников, пострадавших в Махачкале, выписали из больницы
Шестерых школьников, пострадавших в Махачкале, выписали из больницы - РИА Новости, 17.09.2021
Шестерых школьников, пострадавших в Махачкале, выписали из больницы
Шестеро детей, пострадавших после распыления девятиклассниками слезоточивого газа в Махачкале, выписаны из больницы, сообщила РИА Новости пресс-служба минздрава РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:41
2021-09-17T15:41
2021-09-17T15:41
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 17 сен – РИА Новости. Шестеро детей, пострадавших после распыления девятиклассниками слезоточивого газа в Махачкале, выписаны из больницы, сообщила РИА Новости пресс-служба минздрава Дагестана.В четверг МВД Дагестана сообщило, что двое учеников 9-го класса школы №36 в Махачкале купили неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черёмуха" и во время перемены распылили опасное вещество в коридоре. По информации регионального минздрава, в Детскую республиканскую клиническую больницу им. Н.М. Кураева поступил 21 ребенок в возрасте от 6 до 15 лет с острым отравлением."Шестерых уже выписали. На сегодняшний день в больнице остаются 15 детей. Их состояние ближе к удовлетворительному", – сказал собеседник агентства.СК завел уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц).
https://ria.ru/20210916/gaz-1750387815.html
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749899101.html
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, республика дагестан, россия
Шестерых школьников, пострадавших в Махачкале, выписали из больницы
Шестерых школьников, пострадавших от слезоточивого газа в Махачкале, выписали из больницы