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Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями
Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями - РИА Новости, 17.09.2021
Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями
Минск не напоминает Польше и Литве о том, что их города Белосток и Вильнюс — это белорусские земли, заявил президент республики Александр Лукашенко на форуме... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T22:33
2021-09-17T23:06
в мире
литва
белоруссия
чехия
евросоюз
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Минск не напоминает Польше и Литве о том, что их города Белосток и Вильнюс — это белорусские земли, заявил президент республики Александр Лукашенко на форуме "Символ единства".Мероприятие посвящено новому государственному празднику Дню народного единства. В июне глава государства подписал указ, согласно которому его отмечают 17 сентября. Эта дата связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии (тогда она находилась в составе Польши по итогам Рижского мирного договора 1921-го года) и последующим объединением белорусской территории.Как указал Лукашенко, он возвращается к драматическим урокам истории не для того, чтобы кого-то упрекнуть. Соседи "даны от Бога", считает он."В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе, мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли, что Вильно (Вильнюс. — Прим. ред.) — это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", — сказал он. Трансляцию форума вел телеканал "Беларусь 1".Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились после прошлых президентских выборов в республике. На них в шестой раз победил Лукашенко, но оппозиция не признала итоги голосования и вышла на улицы.Евросоюз, Великобритания, США, Канада и другие страны начали вводить санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. При этом в Белоруссии неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и Украны.
https://ria.ru/20210916/lukashenko-1750268974.html
https://ria.ru/20210914/belorussiya-1750066821.html
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в мире, литва, белоруссия, чехия, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии
22:33 17.09.2021 (обновлено: 23:06 17.09.2021)
 
Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями

Лукашенко назвал ныне польский город Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Минск не напоминает Польше и Литве о том, что их города Белосток и Вильнюс — это белорусские земли, заявил президент республики Александр Лукашенко на форуме "Символ единства".
Мероприятие посвящено новому государственному празднику Дню народного единства. В июне глава государства подписал указ, согласно которому его отмечают 17 сентября. Эта дата связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии (тогда она находилась в составе Польши по итогам Рижского мирного договора 1921-го года) и последующим объединением белорусской территории.
Как указал Лукашенко, он возвращается к драматическим урокам истории не для того, чтобы кого-то упрекнуть. Соседи "даны от Бога", считает он.
"В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе, мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли, что Вильно (Вильнюс. — Прим. ред.) — это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", — сказал он. Трансляцию форума вел телеканал "Беларусь 1".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 09:39
Международная обстановка не улучшается, заявил Лукашенко
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились после прошлых президентских выборов в республике. На них в шестой раз победил Лукашенко, но оппозиция не признала итоги голосования и вышла на улицы.
Евросоюз, Великобритания, США, Канада и другие страны начали вводить санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. При этом в Белоруссии неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и Украны.

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Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 19:00
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