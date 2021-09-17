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Вильнюс считает ситуацию на границе с Белоруссией гибридной атакой
Вильнюс считает ситуацию на границе с Белоруссией гибридной атакой - РИА Новости, 17.09.2021
Вильнюс считает ситуацию на границе с Белоруссией гибридной атакой
Премьер Литвы Ингрида Шимоните утверждает, что на границе республики с Белоруссией происходит не миграционный кризис, а гибридная атака, устроенная для... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:38
2021-09-17T17:38
в мире
белоруссия
минск
латвия
евросоюз
александр лукашенко
матеуш моравецкий
ингрида шимоните
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ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните утверждает, что на границе республики с Белоруссией происходит не миграционный кризис, а гибридная атака, устроенная для разделения Евросоюза."Мы единогласно говорим не о нелегальной миграции. Мы видим гибридную атаку, направленную на разделение стран Европейского союза", - сказала Шимоните после встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким в Варшаве в пятницу.По ее словам, Литва будет "сотрудничать на европейском уровне, чтобы усилить границы перед гибридными атаками, чтобы объединить наши силы".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. По последним данным польской стороны, с начала сентября пограничники Польши зафиксировали более 1,7 тысячи попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. За весь прошлый год таких попыток было всего 120. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210916/provoloka-1750285065.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко, матеуш моравецкий, ингрида шимоните
17:38 17.09.2021
 
Вильнюс считает ситуацию на границе с Белоруссией гибридной атакой

Премьер Литвы Шимоните назвала ситуацию на границе с Белоруссией гибридной атакой

© РИА Новости / Вальдемар Довейко / Перейти в фотобанкПолицейские возле лагеря мигрантов на литовско-белорусской границе
Полицейские возле лагеря мигрантов на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Вальдемар Довейко
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ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните утверждает, что на границе республики с Белоруссией происходит не миграционный кризис, а гибридная атака, устроенная для разделения Евросоюза.
"Мы единогласно говорим не о нелегальной миграции. Мы видим гибридную атаку, направленную на разделение стран Европейского союза", - сказала Шимоните после встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким в Варшаве в пятницу.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 11:07
СМИ: Латвия потратит почти полмиллиона евро на приграничную проволоку
По ее словам, Литва будет "сотрудничать на европейском уровне, чтобы усилить границы перед гибридными атаками, чтобы объединить наши силы".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. По последним данным польской стороны, с начала сентября пограничники Польши зафиксировали более 1,7 тысячи попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. За весь прошлый год таких попыток было всего 120. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Арвидас Анушаускас, глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 18:02
В Литве обвинили Россию и Белоруссию в совместной гибридной атаке
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоМатеуш МоравецкийИнгрида Шимоните
 
 
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