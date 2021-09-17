Вильнюс считает ситуацию на границе с Белоруссией гибридной атакой
Премьер Литвы Шимоните назвала ситуацию на границе с Белоруссией гибридной атакой
© РИА Новости / Вальдемар Довейко / Перейти в фотобанкПолицейские возле лагеря мигрантов на литовско-белорусской границе
ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните утверждает, что на границе республики с Белоруссией происходит не миграционный кризис, а гибридная атака, устроенная для разделения Евросоюза.
"Мы единогласно говорим не о нелегальной миграции. Мы видим гибридную атаку, направленную на разделение стран Европейского союза", - сказала Шимоните после встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким в Варшаве в пятницу.
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По ее словам, Литва будет "сотрудничать на европейском уровне, чтобы усилить границы перед гибридными атаками, чтобы объединить наши силы".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. По последним данным польской стороны, с начала сентября пограничники Польши зафиксировали более 1,7 тысячи попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. За весь прошлый год таких попыток было всего 120. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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