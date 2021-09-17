Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/legitimnost-1750490407.html
Легитимность выборов в Госдуму важнее результатов партий, заявил Миронов
Легитимность выборов в Госдуму важнее результатов партий, заявил Миронов - РИА Новости, 17.09.2021
Легитимность выборов в Госдуму важнее результатов партий, заявил Миронов
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что легитимность выборов депутатов в Госдуму важнее результатов, которые покажут... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:47
2021-09-17T12:21
выборы в государственную думу
москва
госдума рф
сергей миронов
выборы в государственную думу
россия
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750498983_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_dc890f2ba2f0d8db56330008ebd90de1.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что легитимность выборов депутатов в Госдуму важнее результатов, которые покажут политические партии."Самое главное на этих выборах - легитимность. Результаты - кто, какая партия будет представлена в Госдуме, - вторичны", - сказал Миронов журналистам.Парламентарий отметил, что наблюдатели от "Справедливой России - За правду" постараются обеспечить честное, прозрачное голосование и зафиксируют реальный результат."Мы никому не позволим заниматься подыгрыванием всяким зарубежным организациям, которые хотят объявить, что выборы нелегитимные", - добавил он.Миронов пояснил, что со стороны некоторых стран Запада и так называемых международных организаций "уже все решено, уже сказано, что выборы самые грязные, самые отвратительные, самые нечестные". По его мнению, это специально делают, чтобы "раскачать лодку".Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад, заявила, что Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, и отметила, что цель такого документа - обострить и без того непростые отношения России и ЕС. В Европарламенте не было полного единодушия по докладу о выборах в России, у части евродепутатов можно "собрать остатки здравого смысла", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750481085.html
https://ria.ru/20210917/vybory-1750485834.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750498983_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_edbaf997904ef2e2c046b2ae5852e505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, госдума рф, сергей миронов, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"
11:47 17.09.2021 (обновлено: 12:21 17.09.2021)
 
Легитимность выборов в Госдуму важнее результатов партий, заявил Миронов

Миронов: легитимность выборов в Госдуму важнее результатов, которые покажут партии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОткрытие информационного штаба по освещению хода голосования партии "Справедливая Россия - За Правду"
Открытие информационного штаба по освещению хода голосования партии Справедливая Россия - За Правду - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что легитимность выборов депутатов в Госдуму важнее результатов, которые покажут политические партии.
"Самое главное на этих выборах - легитимность. Результаты - кто, какая партия будет представлена в Госдуме, - вторичны", - сказал Миронов журналистам.
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
11:08Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в шести субъектах превысила 30 процентов
Парламентарий отметил, что наблюдатели от "Справедливой России - За правду" постараются обеспечить честное, прозрачное голосование и зафиксируют реальный результат.
"Мы никому не позволим заниматься подыгрыванием всяким зарубежным организациям, которые хотят объявить, что выборы нелегитимные", - добавил он.
Миронов пояснил, что со стороны некоторых стран Запада и так называемых международных организаций "уже все решено, уже сказано, что выборы самые грязные, самые отвратительные, самые нечестные". По его мнению, это специально делают, чтобы "раскачать лодку".
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
11:27Выборы в Государственную думу
Жириновский проголосовал на выборах в Госдуму
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад, заявила, что Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, и отметила, что цель такого документа - обострить и без того непростые отношения России и ЕС. В Европарламенте не было полного единодушия по докладу о выборах в России, у части евродепутатов можно "собрать остатки здравого смысла", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуМоскваГосдума РФСергей МироновВыборы в Государственную думуРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при вооруженном нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
13:37В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
13:36В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов
Лента новостейМолния