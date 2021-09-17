https://ria.ru/20210917/legitimnost-1750490407.html

Легитимность выборов в Госдуму важнее результатов партий, заявил Миронов

Легитимность выборов в Госдуму важнее результатов партий, заявил Миронов - РИА Новости, 17.09.2021

Легитимность выборов в Госдуму важнее результатов партий, заявил Миронов

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что легитимность выборов депутатов в Госдуму важнее результатов, которые покажут... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:47

2021-09-17T11:47

2021-09-17T12:21

выборы в государственную думу

москва

госдума рф

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выборы в государственную думу

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что легитимность выборов депутатов в Госдуму важнее результатов, которые покажут политические партии."Самое главное на этих выборах - легитимность. Результаты - кто, какая партия будет представлена в Госдуме, - вторичны", - сказал Миронов журналистам.Парламентарий отметил, что наблюдатели от "Справедливой России - За правду" постараются обеспечить честное, прозрачное голосование и зафиксируют реальный результат."Мы никому не позволим заниматься подыгрыванием всяким зарубежным организациям, которые хотят объявить, что выборы нелегитимные", - добавил он.Миронов пояснил, что со стороны некоторых стран Запада и так называемых международных организаций "уже все решено, уже сказано, что выборы самые грязные, самые отвратительные, самые нечестные". По его мнению, это специально делают, чтобы "раскачать лодку".Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад, заявила, что Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, и отметила, что цель такого документа - обострить и без того непростые отношения России и ЕС. В Европарламенте не было полного единодушия по докладу о выборах в России, у части евродепутатов можно "собрать остатки здравого смысла", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750481085.html

https://ria.ru/20210917/vybory-1750485834.html

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москва, госдума рф, сергей миронов, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"