11:47 17.09.2021 (обновлено: 12:21 17.09.2021)
Легитимность выборов в Госдуму важнее результатов партий, заявил Миронов
Миронов: легитимность выборов в Госдуму важнее результатов, которые покажут партии
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОткрытие информационного штаба по освещению хода голосования партии "Справедливая Россия - За Правду"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что легитимность выборов депутатов в Госдуму важнее результатов, которые покажут политические партии.
"Самое главное на этих выборах - легитимность. Результаты - кто, какая партия будет представлена в Госдуме, - вторичны", - сказал Миронов журналистам.
Парламентарий отметил, что наблюдатели от "Справедливой России - За правду" постараются обеспечить честное, прозрачное голосование и зафиксируют реальный результат.
"Мы никому не позволим заниматься подыгрыванием всяким зарубежным организациям, которые хотят объявить, что выборы нелегитимные", - добавил он.
Миронов пояснил, что со стороны некоторых стран Запада и так называемых международных организаций "уже все решено, уже сказано, что выборы самые грязные, самые отвратительные, самые нечестные". По его мнению, это специально делают, чтобы "раскачать лодку".
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад, заявила, что Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, и отметила, что цель такого документа - обострить и без того непростые отношения России и ЕС. В Европарламенте не было полного единодушия по докладу о выборах в России, у части евродепутатов можно "собрать остатки здравого смысла", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.