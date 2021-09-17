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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/kuzbass-1750486225.html
Председатель Парламента Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму России
Председатель Парламента Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму России - РИА Новости, 17.09.2021
Председатель Парламента Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму России
Председатель Парламента Кемеровской области – Кузбасса Вячеслав Петров принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу России восьмого созыва и... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:18
2021-09-17T12:38
политика
кемеровская область
выборы в государственную думу
россия
выборы в государственную думу
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КЕМЕРОВО, 17 сен – РИА Новости. Председатель Парламента Кемеровской области – Кузбасса Вячеслав Петров принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу России восьмого созыва и депутатов Кемеровского городского совета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы законодательного органа. По его словам, в Кузбассе открылись 1676 постоянных и 19 временных избирательных участков. В числе самых первых избирателей – депутаты, помощники депутатов и сотрудники аппарата Парламента Кузбасса."Рабочий график очень напряженный, поэтому решил выполнить свой гражданский долг в самом начале рабочего дня. Вижу, что этому принципу – не откладывать важные дела на потом – следуют и многие другие кемеровчане. На избирательном участке оживленно, но члены избирательной комиссии тщательно следят за соблюдением санитарных норм – в помещении соблюдается социальная дистанция, каждому избирателю выдают одноразовую маску, обрабатывают руки антисептиком, проводят термометрию. Наблюдатели контролируют выполнение избирательного законодательства. Призываю всех кузбассовцев прийти на выборы и отдать свой голос за того кандидата, которому они доверяют! Важен голос каждого!", – привели в пресс-службе слова председателя Парламента. Голосование продлится 3 дня – 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. Кузбассовцы проголосуют за депутатов Государственной Думы, выберут депутата Парламента Кузбасса по Мысковскому округу, а также будут избраны депутаты нескольких муниципальных Советов. Жители 17 городских и муниципальных округов изберут депутатов местных советов, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210917/gornyaki-1750443776.html
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политика, кемеровская область, выборы в государственную думу, россия
12:18 17.09.2021 (обновлено: 12:38 17.09.2021)
 

Председатель Парламента Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму России

© Фото : пресс-служба Парламента КузбассаВ Кузбассе открылись 1676 постоянных и 19 временных избирательных участков
В Кузбассе открылись 1676 постоянных и 19 временных избирательных участков - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : пресс-служба Парламента Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 сен – РИА Новости. Председатель Парламента Кемеровской области – Кузбасса Вячеслав Петров принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу России восьмого созыва и депутатов Кемеровского городского совета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы законодательного органа.
По его словам, в Кузбассе открылись 1676 постоянных и 19 временных избирательных участков. В числе самых первых избирателей – депутаты, помощники депутатов и сотрудники аппарата Парламента Кузбасса.
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
06:51Выборы в Государственную думу
В Кузбассе горняки первыми проголосовали на выборах в Госдуму
"Рабочий график очень напряженный, поэтому решил выполнить свой гражданский долг в самом начале рабочего дня. Вижу, что этому принципу – не откладывать важные дела на потом – следуют и многие другие кемеровчане. На избирательном участке оживленно, но члены избирательной комиссии тщательно следят за соблюдением санитарных норм – в помещении соблюдается социальная дистанция, каждому избирателю выдают одноразовую маску, обрабатывают руки антисептиком, проводят термометрию. Наблюдатели контролируют выполнение избирательного законодательства. Призываю всех кузбассовцев прийти на выборы и отдать свой голос за того кандидата, которому они доверяют! Важен голос каждого!", – привели в пресс-службе слова председателя Парламента.
Голосование продлится 3 дня – 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. Кузбассовцы проголосуют за депутатов Государственной Думы, выберут депутата Парламента Кузбасса по Мысковскому округу, а также будут избраны депутаты нескольких муниципальных Советов. Жители 17 городских и муниципальных округов изберут депутатов местных советов, напомнили в пресс-службе.
 
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