https://ria.ru/20210917/korabl-1750450681.html

На севере Китая приземлился спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12"

На севере Китая приземлился спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12" - РИА Новости, 17.09.2021

На севере Китая приземлился спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12"

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" в пятницу приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" на севере Китая, трансляцию ведет Центральное... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:43

2021-09-17T08:43

2021-09-17T10:42

китай

космос - риа наука

наука

в мире

внутренняя монголия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/147938/13/1479381355_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8e32265997c92a1445d92fe18a5764d9.jpg

ПЕКИН, 17 сен — РИА Новости. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" в пятницу приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" на севере Китая, трансляцию ведет Центральное телевидение страны.Это произошло в 13:34 (08:34) по московскому времени. Аппарат в ночь на четверг отстыковался от китайской орбитальной станции "Тяньгун", чтобы вернуть на Землю трех космонавтов — Не Хайшэна, Лю Бомина и Тан Хунбо.Экипаж стал первым на "Тяньгуне", за три месяца он дважды выходил в открытый космос.Площадку "Дунфэн" впервые используют для возвращения на Землю космонавтов. Она находится в пустыне Бадин-Джаран. Ранее для этого использовали территорию в районе хошуна Сыцзыван, которая также расположена в автономном районе Внутренняя Монголия.

https://ria.ru/20210916/orbita-1750262313.html

китай

внутренняя монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, космос - риа наука, в мире, внутренняя монголия