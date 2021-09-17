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На севере Китая приземлился спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12"
На севере Китая приземлился спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12" - РИА Новости, 17.09.2021
На севере Китая приземлился спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12"
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" в пятницу приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" на севере Китая, трансляцию ведет Центральное... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:43
2021-09-17T08:43
2021-09-17T10:42
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ПЕКИН, 17 сен — РИА Новости. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" в пятницу приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" на севере Китая, трансляцию ведет Центральное телевидение страны.Это произошло в 13:34 (08:34) по московскому времени. Аппарат в ночь на четверг отстыковался от китайской орбитальной станции "Тяньгун", чтобы вернуть на Землю трех космонавтов — Не Хайшэна, Лю Бомина и Тан Хунбо.Экипаж стал первым на "Тяньгуне", за три месяца он дважды выходил в открытый космос.Площадку "Дунфэн" впервые используют для возвращения на Землю космонавтов. Она находится в пустыне Бадин-Джаран. Ранее для этого использовали территорию в районе хошуна Сыцзыван, которая также расположена в автономном районе Внутренняя Монголия.
https://ria.ru/20210916/orbita-1750262313.html
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китай, космос - риа наука, в мире, внутренняя монголия
08:43 17.09.2021 (обновлено: 10:42 17.09.2021)
На севере Китая приземлился спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12"
На севере Китая приземлился спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами