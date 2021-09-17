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https://ria.ru/20210917/klimkin-1750444197.html
Климкин заявил, что Украина попала в "геополитическую мясорубку"
Климкин заявил, что Украина попала в "геополитическую мясорубку" - РИА Новости, 17.09.2021
Климкин заявил, что Украина попала в "геополитическую мясорубку"
Украина попала в "геополитическую мясорубку" в энергетической сфере, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T07:09
2021-09-17T12:07
в мире
украина
сша
франция
еврокомиссия
газпром
алексей миллер
павел климкин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украина попала в "геополитическую мясорубку" в энергетической сфере, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин."(Президент США Джо. — Прим. ред.) Байден принял решение касательно "Северного потока — 2" не как подачку Германии, она там вообще ни при чем", — сказал экс-министр.Климкин отметил, что Украине необходимо договариваться с Еврокомиссией и Вашингтоном о внесении ее "в особую категорию" тех, кому будут помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. При этом он добавил, что Киеву нужно быть "в игре за одним столом", ориентируясь в первую очередь на США, а не на Германию и Францию.Москва и Киев в конце 2019 года продлили контракт на транзит газа через Украину на пять лет: "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Глава компании Алексей Миллер ранее заявлял, что российские власти готовы продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.В то же время на прошлой неделе объявили о полном окончании строительства "Северного потока — 2". Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Начать эксплуатацию планируют до конца 2021 года.Против магистрали выступал Киев, опасаясь потерять доходы от транзита сырья, а также США: они заинтересованы в продвижении своего СПГ в Европу.
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в мире, украина, сша, франция, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, павел климкин, балтийское море, северный поток — 2, россия
07:09 17.09.2021 (обновлено: 12:07 17.09.2021)
 
Климкин заявил, что Украина попала в "геополитическую мясорубку"

Экс-глава МИД Климкин: Украина попала в "геополитическую мясорубку" в энергетике

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украина попала в "геополитическую мясорубку" в энергетической сфере, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин.
"(Президент США Джо. — Прим. ред.) Байден принял решение касательно "Северного потока — 2" не как подачку Германии, она там вообще ни при чем", — сказал экс-министр.
Климкин отметил, что Украине необходимо договариваться с Еврокомиссией и Вашингтоном о внесении ее "в особую категорию" тех, кому будут помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. При этом он добавил, что Киеву нужно быть "в игре за одним столом", ориентируясь в первую очередь на США, а не на Германию и Францию.
Москва и Киев в конце 2019 года продлили контракт на транзит газа через Украину на пять лет: "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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На Украине заявили о готовности продлить контракт с "Газпромом"
Глава компании Алексей Миллер ранее заявлял, что российские власти готовы продолжать сотрудничество, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
В то же время на прошлой неделе объявили о полном окончании строительства "Северного потока — 2". Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Начать эксплуатацию планируют до конца 2021 года.
Против магистрали выступал Киев, опасаясь потерять доходы от транзита сырья, а также США: они заинтересованы в продвижении своего СПГ в Европу.
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
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Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
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В миреУкраинаСШАФранцияЕврокомиссияГазпромАлексей МиллерПавел КлимкинБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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