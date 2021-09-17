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Россияне стали лидерами по числу туристов на Кипре

Россияне стали лидерами по числу туристов на Кипре - РИА Новости, 17.09.2021

Россияне стали лидерами по числу туристов на Кипре

В августе этого года турпоток на Кипр вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, больше всего гостей прибыло из России – почти 87,5 тысячи... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:07

2021-09-17T19:07

2021-09-17T19:07

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АФИНЫ, 17 сен – РИА Новости. В августе этого года турпоток на Кипр вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, больше всего гостей прибыло из России – почти 87,5 тысячи человек, или более 27 процентов всех отдыхающих, сообщила статистическая служба Кипра в пятницу."В августе 2021 года остров принял 321 858 туристов, что на 208,7 процента больше по сравнению с августом 2020 года, когда было зарегистрировано 104 261 прибытие, и на 41,9 процента меньше по сравнению с августом 2019 года", – говорится в сообщении.Статистическая служба уточнила, что гости из России были основным источником туризма в прошлом месяце, их доля составила 27,2 процента (87 427) от общего числа прибытий.Гости из Великобритании составили 22,9 процента отдыхающих (73 683 человек), из Польши – 7,1 (22 893), с Украины – 4,6 (14 863), из Греции 3,9 (12 546) и из Германии 3,2 процента (10 284), сообщила статистическая служба.В июле 2021 года россиян также было больше всего в турпотоке на Кипре – 83 926 человек, или 28,2 процента всех прибывших.Всего за период с января по август 2021 года остров посетили 960 150 иностранцев, что на 126 процентов больше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20210909/otdykh-1749208712.html

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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