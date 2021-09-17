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Премьер Ливана прокомментировал помощь "Хезболлах" в поставках топлива
Премьер Ливана прокомментировал помощь "Хезболлах" в поставках топлива - РИА Новости, 17.09.2021
Премьер Ливана прокомментировал помощь "Хезболлах" в поставках топлива
Глава нового правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что поставки в страну топлива при поддержке ливанского движения "Хезболлах" свидетельствуют о дефиците... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T22:49
2021-09-17T22:49
в мире
сша
иран
хезболла
сирия
цены на нефть
наджиб микати
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава нового правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что поставки в страну топлива при поддержке ливанского движения "Хезболлах" свидетельствуют о дефиците суверенитета страны.В четверг первые две колонны бензовозов уже доставили иранскую солярку в ливанский Баальбек. С целью избежать санкционных действий США в отношении ливанских властей руководство "Хезболлах" приняло решение задействовать порт Баньяс в Сирии, откуда по земле топливо будет доставлено уже в Ливан."Мне грустно, потому что это - дефицит суверенитета Ливана", - заявил Микати на вопрос ведущей телеканала CNN о том, приветствует ли он поддержку движения, которое обеспечило прибытие на территорию первых колонн бензовозов.По словам главы ливанского правительства, кабмин не одобрял эти поставки.На фоне финансово-экономического кризиса Ливан испытывает острый дефицит топлива. На заправках собираются многочасовые очереди за бензином, а хранилища солярки в стране истощены. "Хезболлах" в августе заявило о готовности в частном порядке закупить нефтепродукты у Ирана. Однако США пригрозило властям новыми санкциями в случае, если иранские танкеры прибудут в порт Бейрута.
https://ria.ru/20210916/livan-1750413288.html
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в мире, сша, иран, хезболла, сирия, цены на нефть, наджиб микати
22:49 17.09.2021
 
Премьер Ливана прокомментировал помощь "Хезболлах" в поставках топлива

Микати: поддержка "Хезболлах" в поставках топлива свидетельствует о дефиците суверенитета

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаджиб Микати
Наджиб Микати - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава нового правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что поставки в страну топлива при поддержке ливанского движения "Хезболлах" свидетельствуют о дефиците суверенитета страны.
В четверг первые две колонны бензовозов уже доставили иранскую солярку в ливанский Баальбек. С целью избежать санкционных действий США в отношении ливанских властей руководство "Хезболлах" приняло решение задействовать порт Баньяс в Сирии, откуда по земле топливо будет доставлено уже в Ливан.
"Мне грустно, потому что это - дефицит суверенитета Ливана", - заявил Микати на вопрос ведущей телеканала CNN о том, приветствует ли он поддержку движения, которое обеспечило прибытие на территорию первых колонн бензовозов.
По словам главы ливанского правительства, кабмин не одобрял эти поставки.
На фоне финансово-экономического кризиса Ливан испытывает острый дефицит топлива. На заправках собираются многочасовые очереди за бензином, а хранилища солярки в стране истощены. "Хезболлах" в августе заявило о готовности в частном порядке закупить нефтепродукты у Ирана. Однако США пригрозило властям новыми санкциями в случае, если иранские танкеры прибудут в порт Бейрута.
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В миреСШАИранХезболлаСирияЦены на нефтьНаджиб Микати
 
 
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