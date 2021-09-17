https://ria.ru/20210917/khezbollakh-1750624439.html

Премьер Ливана прокомментировал помощь "Хезболлах" в поставках топлива

Премьер Ливана прокомментировал помощь "Хезболлах" в поставках топлива - РИА Новости, 17.09.2021

Премьер Ливана прокомментировал помощь "Хезболлах" в поставках топлива

Глава нового правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что поставки в страну топлива при поддержке ливанского движения "Хезболлах" свидетельствуют о дефиците... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T22:49

2021-09-17T22:49

2021-09-17T22:49

в мире

сша

иран

хезболла

сирия

цены на нефть

наджиб микати

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава нового правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что поставки в страну топлива при поддержке ливанского движения "Хезболлах" свидетельствуют о дефиците суверенитета страны.В четверг первые две колонны бензовозов уже доставили иранскую солярку в ливанский Баальбек. С целью избежать санкционных действий США в отношении ливанских властей руководство "Хезболлах" приняло решение задействовать порт Баньяс в Сирии, откуда по земле топливо будет доставлено уже в Ливан."Мне грустно, потому что это - дефицит суверенитета Ливана", - заявил Микати на вопрос ведущей телеканала CNN о том, приветствует ли он поддержку движения, которое обеспечило прибытие на территорию первых колонн бензовозов.По словам главы ливанского правительства, кабмин не одобрял эти поставки.На фоне финансово-экономического кризиса Ливан испытывает острый дефицит топлива. На заправках собираются многочасовые очереди за бензином, а хранилища солярки в стране истощены. "Хезболлах" в августе заявило о готовности в частном порядке закупить нефтепродукты у Ирана. Однако США пригрозило властям новыми санкциями в случае, если иранские танкеры прибудут в порт Бейрута.

https://ria.ru/20210916/livan-1750413288.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, хезболла, сирия, цены на нефть, наджиб микати