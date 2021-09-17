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Китайцы потребовали от Москвы и Пекина погрузить США в хаос
Китайцы потребовали от Москвы и Пекина погрузить США в хаос - РИА Новости, 17.09.2021
Китайцы потребовали от Москвы и Пекина погрузить США в хаос
Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" высказались о новом союзе США, Великобритании и Австралии против Пекина. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:13
2021-09-17T21:17
в мире
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китай
великобритания
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" высказались о новом союзе США, Великобритании и Австралии против Пекина.Ранее Вашингтон, Лондон и Канберра объявили, что заключили альянс в области безопасности под названием AUKUS. Благодаря соглашению Австралия сможет приобрести атомные подводные лодки. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что договор США, Великобритании и Австралии угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений."Пекин обещал не применять ядерное оружие против безъядерных стран, но, если Австралия приобретет АПЛ, означает ли это, что это с ней больше не работает?" — задался вопросом Простой деревенский старик."Если они стремятся к смерти, почему бы нам не помочь им? Можем хоть сейчас ракеты отправить", — пишет Кэкэсили 18."Где бы ни находилась болевая точка Соединенных Штатов, мы нанесем по ней самый сильный удар! У капиталистического зверя в глазах только деньги, он не обеспокоен проблемами человечества!" — возмутился пользователь Сила пшеницы."Бывший лидер бандитов, нынешний лидер и страна-потомок бандитов собрались вместе, чтобы обсудить, как грабить другие государства", — подытожил еще один комментатор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, сша, австралия, китай, великобритания, россия
19:13 17.09.2021 (обновлено: 21:17 17.09.2021)
 
Китайцы потребовали от Москвы и Пекина погрузить США в хаос

Китайцы потребовали от Москвы и Пекина погрузить США в хаос

© РИА Новости / Анна РаткоглоПарад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" высказались о новом союзе США, Великобритании и Австралии против Пекина.
Ранее Вашингтон, Лондон и Канберра объявили, что заключили альянс в области безопасности под названием AUKUS. Благодаря соглашению Австралия сможет приобрести атомные подводные лодки. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что договор США, Великобритании и Австралии угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений.

"Раз Соединенные Штаты хотят создать проблемы, у Китая и России теперь есть возможность погрузить Америку в еще больший хаос!" — считает один из комментаторов.

"Пекин обещал не применять ядерное оружие против безъядерных стран, но, если Австралия приобретет АПЛ, означает ли это, что это с ней больше не работает?" — задался вопросом Простой деревенский старик.
"Если они стремятся к смерти, почему бы нам не помочь им? Можем хоть сейчас ракеты отправить", — пишет Кэкэсили 18.
"Где бы ни находилась болевая точка Соединенных Штатов, мы нанесем по ней самый сильный удар! У капиталистического зверя в глазах только деньги, он не обеспокоен проблемами человечества!" — возмутился пользователь Сила пшеницы.
"Бывший лидер бандитов, нынешний лидер и страна-потомок бандитов собрались вместе, чтобы обсудить, как грабить другие государства", — подытожил еще один комментатор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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