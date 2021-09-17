https://ria.ru/20210917/karta-1750595859.html
В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам
В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам - РИА Новости, 17.09.2021
В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам
Банкам в России следует предусмотреть ответственность своих клиентов за передачу платежных карт третьим лицам для борьбы с мошенничеством, заявил замначальника... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:44
2021-09-17T18:44
2021-09-17T18:44
экономика
технологии
банки
мошенничество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_23bb46f39f1bf383e2b11d0e47c7e483.jpg
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Банкам в России следует предусмотреть ответственность своих клиентов за передачу платежных карт третьим лицам для борьбы с мошенничеством, заявил замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев."Необходимо ужесточение деятельности со стороны банков, например. Когда человек заводит карту, мне кажется, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность: то ли он попадает в "черный список", то ли он в будущем получит какие-то негативные последствия и так далее", - сказал Горкавцев, выступая на международном банковском форуме "Банки России - XXI век"."Здесь можно обсуждать эту ситуацию вплоть до административной ответственности и так далее, поэтому давайте здесь общаться с представителями Центробанка, Минфина, Минюста и так далее по этой тематике", - добавил он.В ходе дискуссии отмечалось, что простые люди – клиенты банков часто используются в мошеннических схемах, которые реализуют целые группировки. По словам Горкавцева, злоумышленники просят граждан открывать по несколько карт и затем передавать их им.
https://ria.ru/20210916/shtorki-1750286442.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:261:2382:2048_1920x0_80_0_0_a6a045155431eefdcb4b34fa8937588b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, банки, мошенничество, россия
В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам
В МВД призвали наказывать за передачу карт третьим лицам для борьбы с мошенничеством