https://ria.ru/20210917/karta-1750595859.html

В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам

В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам - РИА Новости, 17.09.2021

В МВД призвали наказывать за передачу банковских карт третьим лицам

Банкам в России следует предусмотреть ответственность своих клиентов за передачу платежных карт третьим лицам для борьбы с мошенничеством, заявил замначальника... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:44

2021-09-17T18:44

2021-09-17T18:44

экономика

технологии

банки

мошенничество

россия

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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Банкам в России следует предусмотреть ответственность своих клиентов за передачу платежных карт третьим лицам для борьбы с мошенничеством, заявил замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев."Необходимо ужесточение деятельности со стороны банков, например. Когда человек заводит карту, мне кажется, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность: то ли он попадает в "черный список", то ли он в будущем получит какие-то негативные последствия и так далее", - сказал Горкавцев, выступая на международном банковском форуме "Банки России - XXI век"."Здесь можно обсуждать эту ситуацию вплоть до административной ответственности и так далее, поэтому давайте здесь общаться с представителями Центробанка, Минфина, Минюста и так далее по этой тематике", - добавил он.В ходе дискуссии отмечалось, что простые люди – клиенты банков часто используются в мошеннических схемах, которые реализуют целые группировки. По словам Горкавцева, злоумышленники просят граждан открывать по несколько карт и затем передавать их им.

https://ria.ru/20210916/shtorki-1750286442.html

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экономика, технологии, банки, мошенничество, россия