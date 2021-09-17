https://ria.ru/20210917/kamchatka-1750447555.html
На Камчатке проголосовали более 12 процентов избирателей
На Камчатке проголосовали более 12 процентов избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
На Камчатке проголосовали более 12 процентов избирателей
Промежуточный результат явки на голосовании на Камчатке составляет более 12%, сообщает краевая избирательная комиссия. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:07
2021-09-17T08:07
2021-09-17T08:07
выборы в государственную думу
политика
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яблоко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен - РИА Новости. Промежуточный результат явки на голосовании на Камчатке составляет более 12%, сообщает краевая избирательная комиссия.Всего в регионе к 15.00 проголосовали 29 480 избирателей, это 12,64%, следует из сообщения.В Камчатском крае проходят выборы депутатов федерального и краевого парламентов, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Всего в регионе на 1 июля 2021 года зарегистрировано 230 080 избирателей, из них 129 694 - в Петропавловске-Камчатском.Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750442279.html
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политика, петропавловск-камчатский, камчатский край, госдума рф, яблоко, коммунисты россии
На Камчатке проголосовали более 12 процентов избирателей
В Камчатском крае к 15.00 проголосовали более 12 процентов избирателей