https://ria.ru/20210917/kaliningrad-1750528660.html

Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик

Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик - РИА Новости, 17.09.2021

Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик

Хирурги калининградской детской областной больницы извлекли из желудка восьмимесячного ребенка четырехсантиметровый гидрогелевый шарик, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:03

2021-09-17T14:03

2021-09-17T14:03

общество

калининград

калининградская область

здоровье - общество

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КАЛИНИНГРАД, 17 сен - РИА Новости. Хирурги калининградской детской областной больницы извлекли из желудка восьмимесячного ребенка четырехсантиметровый гидрогелевый шарик, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Калининградской области.По словам мамы ребенка, они прилетели в Калининград на отдых из Коми, но при посадке самолета у мальчика появилась сильная тошнота, затем добавились вялость и сонливость. Пришлось вызвать скорую помощь, которая доставила малыша в детскую областную больницу с подозрением на гастроэнтероколит. Хирурги, осмотрев ребенка, решили срочно делать операцию."В результате проведенной диагностики у маленького гостя из Коми был обнаружен четырехсантиметровый гидрогелевый шарик, который застрял на границе толстой и тонкой кишок. Без оперативного вмешательства создавалась угроза жизни малыша. В итоге операция прошла успешно и без каких-либо последствий. Мальчик пока еще находится в больнице под наблюдением врачей, но его жизни и здоровью ничто не угрожает", - сообщили в пресс-службе.Врачи сообщили, что при диагностике возникли сложности, поскольку родители не заметили, что малыш проглотил шарик - в сухом виде они совсем маленькие. При этом на рентген-аппарате или при УЗИ в таких случаях наличие посторонних предметов выявить трудно - аппаратура плохо реагирует на объекты из подобных материалов.По словам главврача детской областной больницы Александра Малярова, в последнее время участились экстренные поступления детей, у которых обнаруживаются инородные предметы, такие как магниты, шарики, гвозди, скрепки, клипсы. В основном их удается удалить без оперативного вмешательства – с помощью эндоскопии, но иногда приходится прибегать к хирургической манипуляции.

https://ria.ru/20210218/operatsiya-1597980131.html

https://ria.ru/20201123/valenok-1585864180.html

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общество, калининград, калининградская область, здоровье - общество